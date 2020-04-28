Раскрыта загадка одной из крупнейших в истории морских катастроф: найдена "Армения", унесшая на дно до 10 000 человек

"В марте 2020 года в ходе очередной поисковой операции район тщательно исследовали гидролокатором. В результате специалисты министерства обороны России обнаружили корпус затонувшего судна, совпадающий своими габаритами с характеристиками теплохода "Армения", - говорится в сообщении.

Гибель теплохода "Армения" считается одной из крупнейших морских катастроф в истории. На борту санитарного судна, потопленного немецкой авиацией в ноябре 1941 года, находилось от шести до десяти тысяч человек.

Около 17:00 6 ноября 1941 года теплоход «Армения» вышел из порта Севастополя, эвакуируя персонал нескольких военных госпиталей и жителей города. В последний рейс «Армению» вёл капитан-лейтенант Владимир Яковлевич Плаушевский.

На теплоходе находились несколько тысяч раненых бойцов и эвакуируемых граждан. На судно был погружен также персонал главного госпиталя Черноморского флота и ряда других военных и гражданских госпиталей (всего 23 госпиталя), а также руководство и сотрудники пионерлагеря «Артек», члены их семей и часть партийного руководства Крыма. Погрузка эвакуируемых шла в спешке, точное их число неизвестно.

В 2:00 7 ноября судно прибыло в Ялту, где взяло на борт ещё несколько сотен человек и некий груз. В 8:00 судно вышло из порта в сопровождении СКА 0122. В 11.25 судно было атаковано - по разным версиям либо торпедоносцем, либо с воздуха - и через четыре минуты затонуло.

"Надстройки и палубы имеют явные и ужасающие следы разрушений - леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб", - сообщил исполнительный директор Центра подводных исследований РГО, участник экспедиции Сергей Фокин, которого цитирует пресс-служба.

По полученным данным, характер повреждений свидетельствует, что корабль был потоплен не торпедами, как предполагалось ранее, а вследствие атак немецкой авиации.

"Для детального обследования объекта, находящегося в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров, был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) отечественного производства серии "РТ", что позволило получить первые видеокадры", - сообщили в РГО.