Раскрыта загадка одной из крупнейших в истории морских катастроф: найдена "Армения", унесшая на дно до 10 000 человек

Военные на дне Чёрного море обнаружили санитарный теплоход "Армения", потопленный немецкой авиацией с тысячами беженцев на борту в 1941 году, сообщили в пресс-службе Русского географического общества (РГО).
"В марте 2020 года в ходе очередной поисковой операции район тщательно исследовали гидролокатором. В результате специалисты министерства обороны России обнаружили корпус затонувшего судна, совпадающий своими габаритами с характеристиками теплохода "Армения", - говорится в сообщении.
Гибель теплохода "Армения" считается одной из крупнейших морских катастроф в истории. На борту санитарного судна, потопленного немецкой авиацией в ноябре 1941 года, находилось от шести до десяти тысяч человек.
Около 17:00 6 ноября 1941 года теплоход «Армения» вышел из порта Севастополя, эвакуируя персонал нескольких военных госпиталей и жителей города. В последний рейс «Армению» вёл капитан-лейтенант Владимир Яковлевич Плаушевский.
На теплоходе находились несколько тысяч раненых бойцов и эвакуируемых граждан. На судно был погружен также персонал главного госпиталя Черноморского флота и ряда других военных и гражданских госпиталей (всего 23 госпиталя), а также руководство и сотрудники пионерлагеря «Артек», члены их семей и часть партийного руководства Крыма. Погрузка эвакуируемых шла в спешке, точное их число неизвестно.
В 2:00 7 ноября судно прибыло в Ялту, где взяло на борт ещё несколько сотен человек и некий груз. В 8:00 судно вышло из порта в сопровождении СКА 0122. В 11.25 судно было атаковано - по разным версиям либо торпедоносцем, либо с воздуха - и через четыре минуты затонуло.
"Надстройки и палубы имеют явные и ужасающие следы разрушений - леерные ограждения и другие вертикальные элементы вывернуты наружу. Скорее всего, это последствия взрывов от попадания авиационных бомб", - сообщил исполнительный директор Центра подводных исследований РГО, участник экспедиции Сергей Фокин, которого цитирует пресс-служба.
По полученным данным, характер повреждений свидетельствует, что корабль был потоплен не торпедами, как предполагалось ранее, а вследствие атак немецкой авиации.
"Для детального обследования объекта, находящегося в 15 морских милях от берега на глубине 1 500 метров, был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) отечественного производства серии "РТ", что позволило получить первые видеокадры", - сообщили в РГО.
До последнего времени точное место гибели "Армении" оставалось неизвестным. Попытки обнаружить теплоход предпринимались неоднократно, но оставались безуспешными из-за большой глубины. За последние 20 лет поисковики исследовали более 300 кв. километров морского дня, пока в 2017 году военные не засекли магнитную аномалию на одном из его участков.