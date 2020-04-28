СМИ: хранение нефтепродуктов на танкерах привело к взлету тарифов на фрахт

Тарифы на фрахт крупнотоннажных танкеров второго класса, способных перевозить примерно 800 тыс. баррелей нефтепродуктов, выросли более чем вдвое за последнюю неделю - до рекордных $173 000 (около 160 000 евро) в день по состоянию на понедельник, свидетельствуют данные Clarksons Platou Securities. Стоимость фрахта крупнотоннажных танкеров первого класса, которые могут перевозить от 345 000 до 615 000 баррелей, также удвоились и достигла почти $112 000 (около 103 000 евро).

В то же время цена фрахта сверхкрупных танкеров (VLCC), способных перевозить до 2 млн баррелей сырой нефти, немного снизилась в преддверии вступления в силу соглашения о сокращении добычи ОПЕК+ и составляет около $167 тысяч (около 153 тыс. евро) в день.

"Рынок VLCC остается сильным, но мы видим, что спрос переходит на рынок нефтепродуктов", - отмечает глава International Seaways Лоис Заброцки.

В связи с падением спроса на нефть и нефтепродукты примерно 30 млн б/с, нефтеперерабатывающие компании сталкиваются с необходимостью выбора - искать место для хранения излишков продукции или сокращать производство. Многие из них выбирают хранение нефтепродуктов на танкерах, поскольку наземные хранилища уже заполнены и арендованы.

По данным Vortexa, объем нефтепродуктов в плавучих хранилищах в воскресенье достиг 72 млн баррелей по сравнению с 33,7 млн месяц назад.

"Сильное падение спроса на бензин, дизель и авиационное топливо из-за распространения COVID-19 привело к значительному избытку предложения нефтепродуктов в мире", - отмечает старший аналитик Vortexa Джей Мару.

По его словам, трейдеры и нефтеперерабатывающие компании пытаются гарантировать себе аренду танкеров, чтобы использовать их для хранения нефтепродуктов.

Трейдеры, в свою очередь, отмечают, что избыток предложения на рынке и исчерпание мест в наземных хранилищах являются основными, но не единственными причинами роста спроса на танкеры для перевозки нефтепродуктов.

Выгрузка во многих портах, особенно в Северной и Южной Америке, оказалась затруднена из-за вспышки коронавируса. В связи с этим многие фрахтователи перенаправляют суда в страны, где их можно разгрузить.

"Это еще больше ограничивает предложение (танкеров), поскольку судам приходится преодолевать большую дистанцию", - отмечает аналитик Clarksons Фроде Моркедал.