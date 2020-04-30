Чт, 30.04.2020
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ФОТО ⟩ Среди лесов Пярнумаа ждет новых хозяев уютный особняк

Pärnumaa muinasjutuline maakodu.

ФОТО: KV.EE

Уединенный участок земли с лесом, садом и уютным домом - о чем еще можно мечтать, считает портал Kodustiil

В волости Ляэнеранна Пярнуского уезда, в прекрасном живописном месте, расположен участок земли площадью 94 200 квадратных метров, на котором находятся дом с уникальным интерьером и надворные постройки. 

Ближайшие соседи - в нескольких километрах. Стоимость уединенной недвижимости 145 000 евро. 

ФОТО: KV.EE

Главное украшение дома площадью 417 квадратных метров - двусветная гостиная, по периметру окруженная балконами. В доме шесть комнат: гостиная, кухня-столовая, несколько спален, ванная, туалет, а в подвальном этаже расположена баня. 

ФОТО: KV.EE

На земельном участке, кроме собственного леса и шести построек, находится сад с кустами облепихи.

ФОТО: KV.EE

С подробностями и другими фотографиями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE

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