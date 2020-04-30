ФОТО ⟩ Среди лесов Пярнумаа ждет новых хозяев уютный особняк

Уединенный участок земли с лесом, садом и уютным домом - о чем еще можно мечтать, считает портал Kodustiil.
В волости Ляэнеранна Пярнуского уезда, в прекрасном живописном месте, расположен участок земли площадью 94 200 квадратных метров, на котором находятся дом с уникальным интерьером и надворные постройки.
Ближайшие соседи - в нескольких километрах. Стоимость уединенной недвижимости 145 000 евро.
Главное украшение дома площадью 417 квадратных метров - двусветная гостиная, по периметру окруженная балконами. В доме шесть комнат: гостиная, кухня-столовая, несколько спален, ванная, туалет, а в подвальном этаже расположена баня.
На земельном участке, кроме собственного леса и шести построек, находится сад с кустами облепихи.
С подробностями и другими фотографиями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.