ФОТО ⟩ Среди лесов Пярнумаа ждет новых хозяев уютный особняк

В волости Ляэнеранна Пярнуского уезда, в прекрасном живописном месте, расположен участок земли площадью 94 200 квадратных метров, на котором находятся дом с уникальным интерьером и надворные постройки.

Ближайшие соседи - в нескольких километрах. Стоимость уединенной недвижимости 145 000 евро.

ФОТО: KV.EE

Главное украшение дома площадью 417 квадратных метров - двусветная гостиная, по периметру окруженная балконами. В доме шесть комнат: гостиная, кухня-столовая, несколько спален, ванная, туалет, а в подвальном этаже расположена баня.

ФОТО: KV.EE

На земельном участке, кроме собственного леса и шести построек, находится сад с кустами облепихи.

ФОТО: KV.EE