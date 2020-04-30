Чт, 30.04.2020
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Скончались шесть из подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов с коронавирусом

В тяжелых случаях такой аппарат ИВЛ дает больным наилучшие шансы на выживание.

ФОТО: Axel Heimken/AFP

В Эстонии аппараты ИВЛ в общей сложности потребовались 33 пациентам с коронавирусом, по состоянию на четверг из них скончались шестеро.

По данным Департамента здоровья, аппараты ИВЛ требовались 33 пациентам, госпитализированным из-за нового коронавируса, по состоянию на утро четверга из них по-прежнему подключены к ИВЛ девять человек.

Всего скончались шесть из подключенных к ИВЛ пациентов.

Состояние остальных 18 пациентов улучшилось, но, по данным департамента, нельзя с полной уверенностью утверждать, что они выздоровели, поскольку они могут находиться как в больнице, так и на домашнем лечении.

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