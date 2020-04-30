Чт, 30.04.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
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В Испании зафиксировали самое низкое с 20 марта количество смертей от коронавируса

Испанская скорая помощь.

ФОТО: Eduardo Sanz/ZUMAPRESS.com

В Испании за сутки скончались 268 пациентов с коронавирусом, сообщают в четверг в Минздраве страны.

Это самый низкий показатель с 20 марта.

Общее число умерших в Испании от последствий заражения коронавирусом Covid-19 - 24 543 человека.

Испания - один из эпицентров распространения коронавирусной инфекции в западной Европе. В стране выявили свыше 213 тыс. случаев заражения.

Ранее в апреле правительство Испании ослабило на передвижения жителей. Эти ограничения были призваны сдерживать распространение инфекции.

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