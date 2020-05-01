Фото ⟩ В Куусалу водитель Lamborghini мастерски прикарковался прямо на столбе

Как же спортивному автомобилю удалось так мастерски «припарковаться» прямо на столбе, пока неизвестно. По данным Postimees, в начале прошлого года в Эстонии было шесть автомобилей модели Lamborghini Huracan, так что можно только предполагать, что один из них вчера столкнулся с бедным столбом. Цена нового автомобиля данной модели начинается от 220 841 евро.

Презентация нового Lamborghini Huracan Performante в 2017 году. ФОТО: AP/Scanpix

По словам очевидца, который проезжал мимо, свою роль, скорее всего, сыграл алкоголь. «Владелец в спортивках был с какой-то девушкой, в руках были бокалы с шампанским», - описал он увиденное.