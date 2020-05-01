Пт, 1.05.2020
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  • В Куусалу водитель Lamborghini мастерски прикарковался прямо на столбе

Фото ⟩ В Куусалу водитель Lamborghini мастерски прикарковался прямо на столбе

Вот такая авария произошла в ночь на 1 мая

ФОТО: Sotsiaalmeedia

В Facebook-группе Street.ee поделились удивительной фотографией автомобиля Lamborghini, которая была снята в ночь на пятницу, 1 мая в волости Куусалу, Харьюмаа, в деревне Сальмисту, пишет Elu24.

Как же спортивному автомобилю удалось так мастерски «припарковаться» прямо на столбе, пока неизвестно. По данным Postimees, в начале прошлого года в Эстонии было шесть автомобилей модели Lamborghini Huracan, так что можно только предполагать, что один из них вчера столкнулся с бедным столбом. Цена нового автомобиля данной модели начинается от 220 841 евро.

Презентация нового Lamborghini Huracan Performante в 2017 году.

ФОТО: AP/Scanpix

По словам очевидца, который проезжал мимо, свою роль, скорее всего, сыграл алкоголь. «Владелец в спортивках был с какой-то девушкой, в руках были бокалы с шампанским», - описал он увиденное. 

Пресс-секретарь Департамент полиции и погранохраны заявил, что о ДТП сообщили в 1:40 сегодня. «Полиция получила сообщение, что в деревне Сальмисту в Куусалу легковой автомобиль Lamborghini выехал с дороги и врезался в столб. Никто в ДТП не пострадал, случаем далее займется страховая фирма», - сказал пресс-секретарь.

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