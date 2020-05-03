Лиги: только четверть процента безработных готовы работать в сельском хозяйстве

«Я сам получил факты от фермеров, и они поддерживают эту картину», - прокомментировал Лиги агентству BNS.

«Польша, Германия, Великобритания и Финляндия в настоящее время разрывают Украину за квалифицированных сельскохозяйственных рабочих, которым можно доверять. Им оплачивают авиабилеты, предлагают зарплату в 4–10 раз больше, чем на Украине платят за ту же работу. Местных за такие деньги не нанять", - пишет Лиги в соцсетях.

«Подобные новости из других стран - из-за растущей безработицы. В Эстонии готовы пойти в сельское хозяйство 96 из 40 000 безработных, но фермеры должны принимать решения прямо сейчас», - отмечает Лиги.

"У нас правительство решило посреди сезона прекратить выдачу украинцам разрешений на работу", - критикует Лиги и заодно обвиняет Украину в бюрократии, которая препятствует трудовой миграции.