Полиция не должна приезжать, самоуправление может не заплатить. Как получить компенсацию, если разбили машину в городской яме?

В редакцию Rus.Postimees обратился житель Кохтла-Ярве Роман, который повредил машину, угодив в яму на дороге. В таких случаях владелец машины вправе требовать компенсацию у владельца дороги, то есть, в данном случае - у местного самоуправления. Но в городской управе Роману ответили, что по закону не должны платить, поскольку полиция не зафиксировала повреждения. А полиция, опять же согласно закону, выезжать на место происшествия отказалась.
Городские власти: по ямам нужно ездить медленно
Инцидент произошел в конце марта на улице Уус Техасе в Кохтла-Ярве.
“Я разбил машину в яме, которая никак не обозначалась, - рассказал Роман. - Позвонил по номеру 112, сообщил об инциденте и вызвал патруль, чтоб приехали и зафиксировали происшествие. Но так как из людей никто не пострадал, то полиция не приехала. Сказали, фиксируй все сам и подавай заявление в горуправу о возмещении ущерба”.
Владелец поврежденной машины так и сделал, приложив счет за ремонт машины из автомастерской более чем на тысячу евро. Но в управе выплачивать компенсацию отказались. В письме за подписью мэра Людмилы Янченко значится, что управа запросила подробности дорожно-транспортного происшествия у полиции. Из Департамента полиции и погранохраны ответили, что происшествие зарегистрировано, но патруль на место не выезжал. Из-за чего полиция не может предоставить управе фотографии, доказывающие происшествие. Кроме того, полиция не знает, какой была скорость машины во время попадания в яму и действительно ли яма не была обозначена предупреждающим знаком.
Далее в письме мэра следует длинное перечисление законодательных актов, исходя из которых, говоря коротко, город должен содержать дороги в порядке, но при этом и водитель обязан ездить аккуратно и не превышать допустимую скорость, а перед препятствием на дороге обязан снизить скорость еще больше или даже остановиться.
“Городская управа считает, что в целом можно избежать повреждения при разумной скорости движения. Повреждение вряд ли произойдет, если скорость снижается до прохождения через яму”, - пишет мэр города.
Поскольку полиция на место не выезжала, управа не знает, какой была скорость машины, а также каким было ее техническое состояние.
Полиция не обязана была приезжать
Старший инспектор Идаской префектуры Эрмо Рейска на запрос Романа ответил, что высылать патрульный экипаж на место происшествия или нет, решается в каждом конкретном случае. Если полицейские не приезжают, водитель должен самостоятельно собрать доказательства ДТП и нанесенного машине ущерба.
По словам Рейска, в данном случае полицейские по телефону объяснили владельцу машины, что он должен вернуться на место происшествия, самостоятельно сфотографировать яму и повреждения на автомобиле, а затем отправить фотографии в городскую управу с требованием о компенсации.
Из переписки полиции с управой следует, что владелец машины не сразу зафиксировал аварию на фото, а вернулся к яме позже, чтобы сделать фотографии.
Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Леа Бяренсон сообщила Rus.Postimees, что в случае ДТП без пострадавших, если всем сторонам понятно, кто является виновником, вообще не следует вызывать полицию:
“Такими случаями занимается дальше страховая компания, - сказала руководитель патрульной службы. - Хорошо, когда в автомобиле уже имеется бланк сообщения о ДТП или просто бумага и ручка, чтобы на месте оформить ДТП. На месте происшествия следует сделать фотографии, например, телефоном”.
“Если никто не пострадал, но участники ДТП не знают, как себя вести, в данной ситуации, следует связаться со своей страховой компанией, - добавляет Леа Бяренсон. - Если не было пострадавших людей, но нанесен материальный ущерб третьим лицам, которых не на месте, например, припаркованному автомобилю, забору, дорожному знаку, следует сообщить на номер 112, и в таком случае уезд с места ДТП без сообщения в полицию, будет является нарушением закона о дорожном движении.
Также надо сообщать на 112 о ДТП, где не было пострадавших, но кто-либо из участников находился в опьянении”.
Обязательное страхование на такие случаи не распространяется
Rus.Postimees попросил прокомментировать ситуацию Фонд страхования дорожного движения Эстонии. Член правления фонда Лаури Потсеп сообщил, что обязательное дорожное страхование - это страхование ответственности.
“Страхуется ответственность водителя транспортного средства за ущерб, нанесенный другому лицу этим транспортным средством. - объяснил он. - Другими словами, страховщик возмещает ущерб, причиненный водителем транспортного средства другим лицам, на основании договора страхования гражданской ответственности транспортных средств. Страхование дорожного движения не распространяется на транспортное средство, указанное в полисе”.
То есть, повреждение машины из-за ямы на дороге не является страховым случаем. Получить страховую выплату на ремонт собственной машины можно, только если был заключен также договор на страхование автомобиля. В данном случае, по словам Романа, такой страховки не было.
Суду нужны фотографии и свидетели
Для таких ситуаций Фонд страхования дорожного движения разработал инструкцию - как вести себя владельцу машины, которая получила повреждения из-за ямы на дороге.
Если страховки не было, а полиция отказалась приезжать на место происшествия, фонд рекомендует водителю сфотографировать место происшествия и повреждения, причем при свидетелях.
По информации фонда, из судебной практики следует, что установка предупреждающего знака не освобождает владельца дороги от ответственности, и чтобы избежать уплаты компенсации, городской управе нужно будет доказать, что водитель превысил скорость на поврежденной дороге - что очень сложно без выезда полиции на место. С другой стороны, водителю придется доказывать, что машину он повредил действительно в том месте, на которое указал - а это сложно без свидетелей и фотографий, сделанных сразу же, по горячим следам. Если водитель и управа не смогли договориться, Фонд страхования дорожного движения советует решать дело в суде.