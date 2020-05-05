Полиция не должна приезжать, самоуправление может не заплатить. Как получить компенсацию, если разбили машину в городской яме?

Городские власти: по ямам нужно ездить медленно

Инцидент произошел в конце марта на улице Уус Техасе в Кохтла-Ярве.

“Я разбил машину в яме, которая никак не обозначалась, - рассказал Роман. - Позвонил по номеру 112, сообщил об инциденте и вызвал патруль, чтоб приехали и зафиксировали происшествие. Но так как из людей никто не пострадал, то полиция не приехала. Сказали, фиксируй все сам и подавай заявление в горуправу о возмещении ущерба”.

Владелец поврежденной машины так и сделал, приложив счет за ремонт машины из автомастерской более чем на тысячу евро. Но в управе выплачивать компенсацию отказались. В письме за подписью мэра Людмилы Янченко значится, что управа запросила подробности дорожно-транспортного происшествия у полиции. Из Департамента полиции и погранохраны ответили, что происшествие зарегистрировано, но патруль на место не выезжал. Из-за чего полиция не может предоставить управе фотографии, доказывающие происшествие. Кроме того, полиция не знает, какой была скорость машины во время попадания в яму и действительно ли яма не была обозначена предупреждающим знаком.

Далее в письме мэра следует длинное перечисление законодательных актов, исходя из которых, говоря коротко, город должен содержать дороги в порядке, но при этом и водитель обязан ездить аккуратно и не превышать допустимую скорость, а перед препятствием на дороге обязан снизить скорость еще больше или даже остановиться.

“Городская управа считает, что в целом можно избежать повреждения при разумной скорости движения. Повреждение вряд ли произойдет, если скорость снижается до прохождения через яму”, - пишет мэр города.

Поскольку полиция на место не выезжала, управа не знает, какой была скорость машины, а также каким было ее техническое состояние.

Полиция не обязана была приезжать

Старший инспектор Идаской префектуры Эрмо Рейска на запрос Романа ответил, что высылать патрульный экипаж на место происшествия или нет, решается в каждом конкретном случае. Если полицейские не приезжают, водитель должен самостоятельно собрать доказательства ДТП и нанесенного машине ущерба.

По словам Рейска, в данном случае полицейские по телефону объяснили владельцу машины, что он должен вернуться на место происшествия, самостоятельно сфотографировать яму и повреждения на автомобиле, а затем отправить фотографии в городскую управу с требованием о компенсации.

Из переписки полиции с управой следует, что владелец машины не сразу зафиксировал аварию на фото, а вернулся к яме позже, чтобы сделать фотографии.

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Леа Бяренсон сообщила Rus.Postimees, что в случае ДТП без пострадавших, если всем сторонам понятно, кто является виновником, вообще не следует вызывать полицию: