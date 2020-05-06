Перед началом кризиса в Эстонию завезли гигантское количество бензина

Член правления Alexela Алан Вахт подчеркнул, что импорт топлива в страну учитывает все те запасы, которые были поставлены во время снижения акциза: «Они в большем объеме охватывают те запасы бензина, которые через какое-то время будут проданы из Эстонии, то экспортированы, поэтому речь не идет о бензине, предназначенном для Эстонии. Также, насколько мне известно, из этих объемов нереально отделить запасы топлива, предназначенные для топливного рынка Эстонии. Таким образом, те объемы, которые были импортированы в Эстонию, и которые хранятся на акцизных складах, не предназначены для местного рынка».

Бензин из Испании

Если посмотреть на экспорт моторного топлива, то по крайней мере в последние два года его из Эстонии вывозили минимально. В январе и феврале этого года 95-го бензина вывезли из Эстонии на сумму лишь в 1778 евро. 98-го бензина в феврале экспортировали на сумму в 61 000 евро, а в январе его не ушло нисколько.

В прошлом году 95-го бензина было экспортировано на 2,2 миллиона евро и 98-го на 3,75 миллиона евро, а их импорт был соответственно на 72 и 51 миллион евро. По словам Вахта, причиной импорта части топлива может быть так называемая ситуация контанго, которая означает, что будущие цены на сырую нефть и разные виды топлива будут выше нынешнего.

«Если контанго достаточно большое, покрывает связанные с хранением и финансированием расходы, то на рынке имеется повышенный интерес к бронированию свободных емкостей для хранения и реальному хранению топлива», - сказал он.

Причиной ситуации контанго может быть и то, что 95-й бензин на сумму в шесть миллионов евро был импортирован из Испании, откуда в прошлые годы моторное топливо не привозили. Предназначенное для эстонского рынка топливо импортируется из Литвы и Финляндии. Neste Eesti покупает топливо у принадлежащего материнскому предприятию нефтеперерабатывающего завода Porvoo, Circle K у завода Orlen в Литве, а Olerex у обоих.

Почему цены на бензин снижаются так скромно?

Уже несколько недель медийные критики Рейн Ланг и Вяйно Коорберг в передаче радиостанции Kuku «О ситуации в журналистике» призывают хоть чуть-чуть соображающих в экономике журналистов написать о том, почему в то время, когда цена на нефть так сильно упала, заправщики никак не хотят снижать цены на топливо.

Я сам более 20 лет считаю себя «диванным аналитиком», как нас называет руководитель Circle K Кай Реало. Я не отреагировал на призыв Ланга-Коорберга, поскольку прямого ответа у меня нет. В действительности у меня, конечно, имеется своя гипотеза, но доказать ее крайне сложно.

Нефть – это биржевой товар и отследить движение цены на нее все желающие могут с десятиминутной задержкой. Нефтепродукты биржевым товаром не являются. И хотя и в плане моторного топлива говорят о ценах на мировом рынке, в отношении бензина и дизельного топлива в действительности нужно говорить о региональных ценах.

Цены в нашем регионе формируются в порту Роттердама, где происходит больше всего топливных сделок. Эти цены открытыми не являются. Цену сделок фиксируют новостные агентства, прежде всего, Platt, но они передают информацию только своим клиентам, а не общественности. Если местные продавцы топлива решают поднять или снизить цену на бензин, сторонним наблюдателям крайне сложно оценить, сделано ли это в слишком большом или в слишком маленьком объеме.

Цена на дизельное топливо поднялась на наших заправках в начале января до рекордного уровня, 95-й бензин от рекорда отделяла лишь десятая часть цента. Цена нефти Brent снизилась до 70 долларов за баррель, и все говорили, что через несколько месяцев ОПЕК и Россия сократят обороты производства, и путь для повышения цен на нефть был открыт. Через какое-то время стали говорить о том, что цена за баррель достигнет 100 евро.

В феврале резко увеличился импорт 95-го бензина. Не весь импорт пошел на местный рынок, но большая его часть. Теперь, когда из-за коронакризиса снизилось потребление, а продавцы не смогли продать топливо, приобретенное по кусающимся ценам, было крайне сложно снизить цены и, как написал на своей странице в Facebook член правления Alexela Алан Вахт: «Нелогично работать с прежними маргиналами».

Тынис Оя