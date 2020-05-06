ФОТО ⟩ В Эстонии можно стать помещиком, причем обойдется это недорого

Прежде всего уточним, что такое мыза. Это совсем не обязательно оштукатуренное каменное здание с белыми колоннами. Мыза может быть весьма скромной, деревянной, но очень ценной благодаря своему возрасту и сохранности. В эстонском языке каждый вид мызы имеет свое название. Например, karjamõis - буквально «скотная мыза», небольшая мыза, обслуживающая большую, господскую мызу. Вот три таких примера.

Мыза Выйарди. ФОТО: KV.EE

Мыза расположена на земельном участке площадью 12 099 м2, также там находятся развалины сарая и амбара, а также подсобное строение. На участке растут деревья, имеется колодец.

Мыза Соонтага. ФОТО: KV.EE

Эта скромная с виду мыза имеет высокие потолки и славную историю. На фундаменте сделана отметка: 1865 год. Осталось найти человека с золотыми руками, который поможет историческому зданию начать новую жизнь.

Мыза в Эльва. ФОТО: KV.EE