ФОТО ⟩ В Эстонии можно стать помещиком, причем обойдется это недорого

Если задаться целью стать помещиком - мызником, то мызу можно купить по вполне сходной цене, уверен портал Kodustiil.
Прежде всего уточним, что такое мыза. Это совсем не обязательно оштукатуренное каменное здание с белыми колоннами. Мыза может быть весьма скромной, деревянной, но очень ценной благодаря своему возрасту и сохранности. В эстонском языке каждый вид мызы имеет свое название. Например, karjamõis - буквально «скотная мыза», небольшая мыза, обслуживающая большую, господскую мызу. Вот три таких примера.
Мыза расположена на земельном участке площадью 12 099 м2, также там находятся развалины сарая и амбара, а также подсобное строение. На участке растут деревья, имеется колодец.
Эта скромная с виду мыза имеет высокие потолки и славную историю. На фундаменте сделана отметка: 1865 год. Осталось найти человека с золотыми руками, который поможет историческому зданию начать новую жизнь.
Главное здание подсобного хозяйства мызы Тамме построено в 1894 году и на сегодняшний день реновировано частично: приведен в порядок лишь фундамент. Площадь дома более 400 м2. К недвижимости относится старый парк и дубовая аллея.