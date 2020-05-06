Ср, 6.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман

ФОТО ⟩ В Эстонии можно стать помещиком, причем обойдется это недорого

Tamme Karjamõis Elvas.

ФОТО: KV.EE

Если задаться целью стать помещиком - мызником, то мызу можно купить по вполне сходной цене, уверен портал Kodustiil.

Прежде всего уточним, что такое мыза. Это совсем не обязательно оштукатуренное каменное здание с белыми колоннами. Мыза может быть весьма скромной, деревянной, но очень ценной благодаря своему возрасту и сохранности. В эстонском языке каждый вид мызы имеет свое название. Например, karjamõis - буквально «скотная мыза», небольшая мыза, обслуживающая большую, господскую мызу. Вот три таких примера. 

Скотный комплекс мызы Выйарди в Пылвамаа, 12 000 евро

Мыза Выйарди.

ФОТО: KV.EE

Мыза расположена на земельном участке площадью 12 099 м2, также там находятся развалины сарая и амбара, а также подсобное строение. На участке растут деревья, имеется колодец. 

Мыза Соонтага в Тартумаа, 19 900 евро

Мыза Соонтага.

ФОТО: KV.EE

Эта скромная с виду мыза имеет высокие потолки и славную историю. На фундаменте сделана отметка: 1865 год. Осталось найти человека с золотыми руками, который поможет историческому зданию начать новую жизнь.

Скотная мыза Тамме в Тартумаа, 22 000 евро

Мыза в Эльва.

ФОТО: KV.EE

Главное здание подсобного хозяйства мызы Тамме построено в 1894 году и на сегодняшний день реновировано частично: приведен в порядок лишь фундамент. Площадь дома более 400 м2. К недвижимости относится старый парк и дубовая аллея. 

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