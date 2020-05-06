Российский миллиардер найден мертвым

По словам одного из собеседников РБК, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая. «Это правда, Босова нет в живых», — подтвердил другой знакомый бизнесмена.

Позже информацию о смерти Босова подтвердили в основанной им группе «Аллтек». «Сегодня в Москве трагически погиб основатель группы «Сибантрацит» Дмитрий Босов. Дмитрий был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом. Его уход из жизни — огромная потеря для всех, кто был с ним знаком. Друзья и коллектив группы «Сибантрацит» приносят свои соболезнования родным и близким Дмитрия», — говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Источник в главном управлении МВД по Московской области сообщил РБК, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил Босов. Бизнесмен скончался в результате огнестрельного ранения.

«По предварительным данным следствия, 6 мая 2020 года тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет «Glock 19 gen 4», — сообщила РБК старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, добавила она.