Зарплату компенсирует Касса страхования от безработицы? Забудьте о кредитах

То, что предприятие получает компенсацию у Кассы страхования от безработицы, означает, что за год его оборот упал на 30 процентов, оно сократило 30 процентов работников, или сократило зарплаты на 30 процентов. Если выполнены два условия из трех, фирма может получить помощь, и работнику компенсируют сумму в размере до 1000 евро.

Однако это же является сигнальным маячком для банков. «Если работодатель клиента попросил государство о помощи, это означает, что уверенность предприятия в выживаемости уменьшилась», - не скрывает руководитель направления финансирования частных лиц банка LHV Катлин Ватсель. Таких предприятий в Эстонии уже почти 8000, и они попросили дотации на зарплаты около 55 000 человек. Неужели никому из них не дадут кредит в банке?

Ситуация, однако, не настолько черно-белая. Ватсель объяснила, что если клиенту достаточно сократившейся на треть зарплаты, чтобы взять кредит, то его ему явно дадут. Если же сократившейся зарплаты для кредита недостаточно, Ватсель советует клиентам подождать, пока ситуация не стабилизируется, и возникнет уверенность, что и после того, как государственная помощь закончится, работодатель сможет вернуть зарплату на прежний уровень.

«Если оборот предприятия все же не восстановится, то реальна возможность того, что и банки поступят экономно, - сказала она. – Покупка дома – это взятие очень крупного и важного обязательства, и если у человека нет уверенности в продолжении получения личного дохода, стоит подождать с принятием такого серьезного решения».

И руководитель по продажам сегмента частных клиентов SEB Эвелин Таммеару сказала, что если человек не знает, восстановится ли его зарплата, или его вообще могут сократить, стоит отложить подачу ходатайства о кредите до прояснения ситуации. Она подчеркнула, что, беря кредит, важно учесть, что доход должен быть обеспечен на долгое время, и не зависеть от временной государственной помощи: «Исходя из этого, доход просящего кредит до его взятия должен быть восстановлен в течение трех месяцев после получения компенсации от Кассы страхования от безработицы».

Сколько просителей кредитов отравили назад с пустыми руками, ни один банк не сообщил. «Поскольку речь идет о новой для всех нас ситуации, мы не можем вытащить из нашей системы какую-то конкретную статистику», - объяснили в SEB. Но такого, что все получатели компенсации автоматически выставляются за дверь, Таммеару все же не сказала: «Банк анализирует каждый кредитный проект отдельно, и принимает решение, учитывая все аспекты».

С иным заявлением выступил Swedbank. Руководитель области жилищных кредитов Анне Пяргма сказала, что каждое ходатайство о кредите рассматривается индивидуально, и зеленый свет зависит от многих факторов. Поэтому нельзя категорически утверждать, что пособие от Кассы страхования от безработицы обнулит возможность получения кредита: «При оценивании платежеспособности человека, мы, прежде всего, учитываем регулярные ежемесячные доходы и обязательства». И все же она добавила, что когда помощь Кассы страхования от безработицы закончится, доходы многих работников могут сократиться, что поставит их способность возвращать кредиты под удар.

По словам Пяргма, причин возврата ходатайства о кредите много, самыми же распространенными являются прежде некорректная кредитная история, а также слишком большая кредитная нагрузка при получении нового обязательства.