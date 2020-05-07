Как коронакризис повлиял на желание жителей Эстонии обзавестись новым жильем

Опрос, проведенный в марте и апреле, показал, что 10 процентов респондентов думали о строительстве собственного дома, тогда как в предыдущих опросах только 5-7 процентов респондентов выразили желание построить свой собственный дом.

Как и в предыдущих опросах, 51 процент респондентов предпочел бы квартиру в новостройке, 25 процентов выбрали бы квартиру в домах, построенных не позднее 10 лет назад, и почти 16 процентов хотели бы иметь квартиру в довоенном деревянном или каменном доме.

Самыми важными аргументами при покупке жилья считаются цена, качество строительства, среда обитания, низкие коммунальные расходы и наличие балкона, террасы или внутреннего двора.

Что касается размеров жилой площади, респонденты желали бы жить в 3-4 комнатных квартирах.

Из ответов на вопрос о планировке можно сделать вывод, что участники опроса предпочитают хорошие светлые и просторные квартиры с большими окнами, важным является наличие кладовой, бани и изолированных комнат.

По мнению респондентов, наиболее предпочтительными местами для жизни являются Таллинн, а из районов предпочтение отдается Кесклинну, Нымме и Кадриоргу. За Тарту и Пярну также было отдано много голосов.

Поиск нового жилья участники опроса в основном начинают с порталов недвижимости и сайтов разработчиков. 10 процентов респондентов готовы сразу связаться с маклером.

Респондентов также попросили выбрать, какие из сорока новостроек они бы предпочли, и выяснилось, что больше всего участников опроса хотели бы переехать в жилые комплексы Klausson Candy Factory, Merirahu и Uus-Veerenni в Таллинне.