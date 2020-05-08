Фото ⟩ Причиной пожара стала забытая в пепельнице тлеющая сигарета

Спасательный департамент был оповещен о пожаре 7 мая в 20.26. На кухне в квартире на улице Пийри в Пыльва загорелось мусорное ведро.
Оказавшаяся на месте пожара знакомая собственника квартиры потушила пожар самостоятельно, но получила ожоги. Работники скорой помощи оказали пострадавшей первую помощь, в госпитализации женщина не нуждалась.
Оказалось, что мусор в ведре загорелся от выброшенного туда содержимого пепельницы, в котором продолжала тлеть сигарета. Спасатели также обнаружили, что датчик дыма находился в шкафу в коридоре и не был активирован. Собственник квартиры не удосужился установить его на потолке.
Внимание! Спасатели бесплатно дадут вам советы по безопасности и, при необходимости, помогут установить дымовой датчик. Для этого следует позвонить по информационному номеру 1524. Только правильно функционирующий дымовой датчик, установленный на потолке, предупредит вас о пожаре. Лежащий в шкафу или на полке датчик бесполезен.