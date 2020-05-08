Фото ⟩ Причиной пожара стала забытая в пепельнице тлеющая сигарета

Оказавшаяся на месте пожара знакомая собственника квартиры потушила пожар самостоятельно, но получила ожоги. Работники скорой помощи оказали пострадавшей первую помощь, в госпитализации женщина не нуждалась.

Пожар в Пылва. ФОТО: Lõuna päästekeskus

Оказалось, что мусор в ведре загорелся от выброшенного туда содержимого пепельницы, в котором продолжала тлеть сигарета. Спасатели также обнаружили, что датчик дыма находился в шкафу в коридоре и не был активирован. Собственник квартиры не удосужился установить его на потолке.