Пт, 8.05.2020
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Грузия отозвала своего посла в Киеве из-за Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Киеве 24 апреля 2020 года.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Из-за назначения бывшего президента Михаила Саакашвили руководителем украинского  государственного совета по реформам, Грузия отозвала в пятницу своего посла в Киеве для консультаций.

Саакашвили назначили руководителем совета в четверг. Грузия обвиняет своего бывшего президента в злоупотреблении властью и хочет отдать его за это под суд. «Решение стратегического партнера Грузии назначить на должность лицо, которое грузинский суд объявил в розыск, вызывает вопросы», - сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Поэтому было решено отозвать посла Грузии в Киеве для консультаций», - добавил министр, но заверил, что Грузия не планирует разрывать с Киевом дипломатические отношения и отказываться от стратегического партнерства.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Виновным в злоупотреблении властью он себя не признает, утверждая, что обвинение носит политический характер.

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