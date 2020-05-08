Грузия отозвала своего посла в Киеве из-за Саакашвили

Саакашвили назначили руководителем совета в четверг. Грузия обвиняет своего бывшего президента в злоупотреблении властью и хочет отдать его за это под суд. «Решение стратегического партнера Грузии назначить на должность лицо, которое грузинский суд объявил в розыск, вызывает вопросы», - сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«Поэтому было решено отозвать посла Грузии в Киеве для консультаций», - добавил министр, но заверил, что Грузия не планирует разрывать с Киевом дипломатические отношения и отказываться от стратегического партнерства.