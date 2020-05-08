Чрезвычайное сообщение ⟩ Эстония ослабляет ограничения на пересечение границ Латвии, Литвы и Финляндии

По распоряжению главы чрезвычайной ситуации премьер-министра Юри Ратаса ограничение, в соответствии с которым люди, прибывающие в Эстонию из Финляндии, должны были оставаться в самоизоляции в течение 14 дней после пересечения границы, будет снято с 14 мая.

Если до сих пор люди, живущие в Эстонии, но работающие в Финляндии, могли приезжать в Эстонию без этого требования один раз в неделю, то со следующего четверга они смогут чаще перемещаться между Эстонией и Финляндией.

В дополнение к людям, работающим в Финляндии, исчезнет требование о постграничной изоляции для тех, кто приезжает из Финляндии в Эстонию на работу или учебу.

Хотя требование о самоизоляции исчезнет, тем, кто прибывает в Эстонию, все же рекомендуется воздерживаться от ухода из дома на две недели, за исключением работы или других неизбежных причин.

Кроме того, дополнительные требования применяются к судам и портам: с 14 по 19 мая на судах, следующих между Финляндией и Эстонией, будет проведено добровольное тестирование на коронавируса. Цель состоит в том, чтобы уменьшить возможное распространение вируса в Эстонии. Организационные вопросы по проведению тестирования разрабатываются Министерством социальных дел. Поправка к постановлению правительства также оставляет возможность проводить выборочные пограничные проверки на границе Финляндии с целью определения лица, пересекающего границу, и цели его или ее поездки.

Свободное перемещение жителей и законных жителей Эстонии, Латвии и Литвы возобновится через неделю, 15 мая. С этого времени пограничный контроль и охрана государственной границы на эстонско-латвийской границе будут упразднены, и тем, кто прибывает в Эстонию из Латвии и Литвы, больше не нужно оставаться дома в течение 14 дней, за исключением тех, кто прибывает из-за пределов Прибалтики.

Открытие границ и условия для свободного передвижения людей, законно проживающих в странах Балтии, будут определены в ближайшем будущем совместным соглашением между Эстонией, Латвией и Литвой.

Пересекающие границу должны по-прежнему выполнять предписания по предотвращению коронавируса, такие как требование ношениямаски или правило 2 + 2. Поскольку договоренности в разных странах могут различаться, соответствующая информация будет предоставляться для пересечения границ отдельно.