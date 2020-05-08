Будьте осторожны: обратившийся за кредитом доверчивый гражданин лишился денег

На этой неделе полиция получила сообщение об интернет-мошенничестве, ставший жертвой которого житель Пярну потерял крупную сумму денег, пишет Pärnu Postimees.
5 мая началось следствие по делу, в котором 38-летний мужчина, живущий в Пярну, 13 апреля подал онлайн-заявку на получение кредита, и ему было предложено отправить копию своего документа и оплатить контрактный сбор, чтобы заключить договор.
До сих пор жертва мошенничества не получила ссуду и не вернула свои деньги.
Ущерб потерпевшему составил примерно 520 евро.
Уголовное производство было возбуждено по статье о мошенничестве.