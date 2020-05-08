Пт, 8.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман
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  • Будьте осторожны: обратившийся за кредитом доверчивый гражданин лишился денег

Будьте осторожны: обратившийся за кредитом доверчивый гражданин лишился денег

Pärnu mehelt peteti välja pool tuhat eurot.

ФОТО: Arvo Meeks

На этой неделе полиция получила сообщение об интернет-мошенничестве, ставший жертвой которого житель Пярну потерял крупную сумму денег, пишет Pärnu Postimees.

5 мая началось следствие по делу, в котором 38-летний мужчина, живущий в Пярну, 13 апреля подал онлайн-заявку на получение кредита, и ему было предложено отправить копию своего документа и оплатить контрактный сбор, чтобы заключить договор.

До сих пор жертва мошенничества не получила ссуду и не вернула свои деньги.

Ущерб потерпевшему составил примерно 520 евро.

Уголовное производство было возбуждено по статье о мошенничестве.

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