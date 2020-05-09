Сб, 9.05.2020
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Урмас Рейнсалу: Эстония благодарит все народы Европы, поддержавшие нас

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Европейский Союз должен и впредь оставаться союзом национальных государств, заявил в субботу министр иностранных дел Урмас Рейнсалу по случаю отмечающегося 9 мая Дня Европы.

«Сегодня мы отмечаем День Европы не так, как обычно, поскольку мир на наших глазах стремительно поменялся. Посреди всей этой неуверенности и смятения твердость и уверенность придает нам осознание того, что народы Европы противостоят нынешним испытаниям сообща», - передала BNS слова Рейнсалу пресс-служба МИД.

«Сотрудничество государств и народов Европы позволяет нам общими усилиями защищать наш уклад жизни, наши интересы в мире и создавать залог нашего процветания. Европейский Союз — это форма сотрудничества государств и таким — союзом национальных государств — он должен оставаться и в будущем, - отметил Рейнсалу. - В условиях беспрецедентно широкого кризиса, вызванного пандемией коронавируса, народы Европы поддерживают друг друга и помогают другим народам мира. Общими усилиями мы сможем смягчить последствия опустошающего кризиса экономики».

«Посреди коронакризиса мы говорим сегодня спасибо всем остальным народам Европы, поддержавшим нас. В свою очередь, они всегда могут рассчитывать на помощь со стороны Эстонии как надежного и честного  друга», - подчеркнул Рейнсалу в своем заявлении.

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