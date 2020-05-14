Лукашенко: это не дело, что Россия продает газ Германии почти вдвое дешевле, чем Белоруссии

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Белоруссии. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?" - заявил Лукашенко, принимая в четверг премьер-министра страны Сергея Румаса.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия, что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Белоруссии", - сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА.

В свою очередь премьер Белоруссии Сергей Румас считает, что республика имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ.

"У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - сказал Румас по итогам встречи с Лукашенко в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.