Красногорск. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

В России зарегистрированы 9 974 новых случаев заражения Covid-19. Впервые со 2 мая суточный прирост зараженных меньше 10 тысяч. За последние сутки умерли еще 93 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 9 974 в 84 регионах, в Москве зарегистрировано 4 712 новых случая, говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве.

Теперь в России зарегистрировано 252 245 случаев, в Москве - 130 716.

За сутки в России зарегистрировано 93 летальных исхода, число жертв Covid-19 достигло 2 305. В Москве умерли еще 58 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.

Меньше 10 тысяч впервые с начала мая

Днем ранее в России было подтверждено 10 028 новых случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них в Москве - 4 703 случаев.

С 3 мая в статистике по России каждый день было больше 10 тысяч выявленных новых случаев.

О рекордном числе случаев - 11 656 - штаб сообщал 11 мая. 12 мая Россия вышла на второе после США место по числу зараженных Covid-19, обогнав Испанию. Показатели снижаются третий день подряд: 12 мая было 10 899, 13 мая - 10 028.

Ранее в четверг в Федеральной службы исполнения наказаний сообщили, что более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заражены Covid-19.

Минобороны накануне заявило, что коронавирус диагностирован у 3333 военнослужащих, курсантов, воспитанников довузовских учреждений и гражданских специалистов. Несмотря пандемию, в России с месячной задержкой стартовал призыв в армию.

В России проведено уже более 6,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, за сутки - 205,5 тысячи тестов, сообщил в четверг Роспотребнадзор.

В стране выписано 5 527 пациентов, у которых был коронавирус, говорится в сообщении оперативного штаба.

В Москве от коронавируса вылечили уже 23 327 человек, за последние сутки - почти 1 821 пациент, заявила утром в четверг заммэра Москвы Анастасия Ракова.