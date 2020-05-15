Рейнсалу: возобновления пассажирского сообщения со Швецией пока не предвидится

"Мы обсуждали ситуацию со шведским министром, для нас важно получать информацию о распространении вируса в Швеции. Мы готовы предоставлять свои сведения, и решения по части смягчений в отношении Швеции зависят от распространения вируса, в том числе и в Эстонии, Латвии и Литве. Этот вопрос мы обсуждаем с Латвией и Литвой, но это точно не тема для обсуждения в ближайшие дни", - сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.