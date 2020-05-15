Коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

В России зарегистрированы 10 598 новых случаев заражения Covid-19. Накануне суточный рост был меньше 10 тысяч - впервые с начала мая. За последние сутки умерли еще 113 пациентов с коронавирусом. Это рекордное число.

За последние сутки выявлено 10 598 заболевших новой коронавирусной инфекцией во всех 85 регионах, из них в Моске - 4748, говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве России.

Теперь в стране зарегистрировано 262 843 случаев.

За сутки зафиксировано 113 летальных случаев. Это самый высокий показатель за все время пандемии, обращает внимание РБК. Ранее наибольшее число смертей было зарегистрировано 29 апреля - тогда умерли 108 человек. За весь период в России от коронавируса умерли 2 418 человек.

В Москве число умерших пациентов с коронавирусом подскочило на 68 и превысило 1 300. К 14 мая в столице было выявлено более 130 000 заразившихся коронавирусом.

Накануне число выявленных в России случаев Covid-19 впервые со 2 мая оказалось меньше 10 тысяч. Штаб доложил, что суточный прирост составил 9 974 новых случаев (из них 4 712 - в Москве). Днем ранее было 10 028 новых случаев.

Максимальный суточный прирост до сих пор фиксировали 11 мая - тогда было выявлено 11 656 новых случаев заражения за сутки. На следующий день Россия вышла на второе после США место по числу зараженных Covid-19.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Москве пятый день подряд держится ниже единицы и устойчиво снижается, в России остается ниже единицы уже второй день, пишет Интерфакс.

Это показатель, определяющий среднее число людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Коэффициент рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. В Москве он держится ниже единицы с 11 мая и устойчиво снижается. С учетом свежих данных в Москве Rt составляет 0,84, в России - 0,94.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне говорила, что в России удалось остановить рост заболеваемости Covid-19. "Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день", - сказала Попова.

По ее оценке, уже 11 дней "у нас нет дальнейшего прироста, темп прироста очень незначительный".

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в четверг заявил, что опасность быстрого распространения коронавирусной инфекции в столице сохраняется. Именно этим он объяснил решение не открывать предприятия сферы бытовых услуг, таких как парикмахерские и салоны красоты.

"Но как появится возможность, конечно, мы это сделаем. Особенно это касается парикмахерских. Я понимаю, насколько это услуга популярна и востребована у москвичей", - пообещал он.

12 мая президент Владимир Путин не стал продлять нерабочие дни. В Москве заработали стройки и предприятия, в некоторых регионах страны был смягчен режим самоизоляции.

В то же время в столице и регионах стало обязательным ношение масок и перчаток.

Решение о втором этапе снятии ограничений, введенных в связи с коронавирусом, будет принято в течение двух недель, заявил накануне Собянин. "Нужно неделю-другую пожить в таком режиме, посмотреть, что будет происходить, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры раскрытия производств, промышленности на ситуации ", - сказал он.

В четверг Собянин объявил о начале массового тестирования москвичей на иммунитет к коронавирусу.

Жителей Москвы, которые примут участие в тестировании на коронавирус по новому ИФА-методу (иммуноферментный анализ), будут выбирать случайным образом, 70 тысяч горожан уже получили уведомления об этом, сообщила заместитель Собянина Анастасия Ракова. А в городском оперативном штабе пояснили, что тестирование будет добровольным.

Роспотребнадзор в пятницу утром отчитался о том, что в России проведено уже более 6,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, за последние сутки - 225,8 тысячи тестов.

В Москве за последние сутки выздоровели еще 1 235 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу вице-мэр Ракова.