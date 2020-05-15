Кальюлайд провозгласила закон о чрезвычайной ситуации

Провозглашая закон, президент сказала, что, хотя он не противоречит конституции, он и по содержанию, и по форме является примером плохого законотворчества. Кроме того, президент обеспокоена сокращающейся благодаря этому закону политической ответственностью и призывает парламент, правительство и конституционные институты провести основательную и содержательную ревизию предпринятых при чрезвычайном положении шагов, чтобы лучше подготовиться к будущим кризисам, сообщила канцелярия президента.

«На этой неделе Рийгикогу принял закон, который наряду с другими законами вносит изменения в закон о о чрезвычайной ситуации (HoS) и закон о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS). Уже не в первый раз за время вызванного коронавирусом чрезвычайного положения избран путь, являющийся хорошим примером плохого законотворчества. И по форме, и по содержанию», - сказала она.

Кальюлайд отметила, что не понимает, почему Рийгикогу при нынешнем чрезвычайном положении уже не в первый раз хочет в срочном порядке заниматься вопросами, которые не являются срочными и требуют извлеченного из кризиса опыта — анализа произошедшего и основанных на нем содержательных дискуссий.

«Пакет законов не обязательно плох, когда работа над несколькими законами одновременна подчинена одной цели. Но, как и в случае прошлого пакета законов, и в этом закон вновь объединены поправки к законодательству, одна из которых нужна для следующих шагов при нынешнем кризисе (поправка к NETS), но в другом, законе о чрезвычайной ситуации, меняют общие рамки для всех будущих кризисов», - сказала Кальюлайд.

«Хотя это не противоречит конституции, это не относится к понятному и разумному законотворчеству. Принятие столь принципиальных, обладающих долговременным эффектом решений без содержательных обсуждений — что отразил и ход работы в Рийгикогу — не оправдано. Поправка к NETS соответствует конституции и необходима. Поправка включает коронавирус в число опасных инфекционных заболеваний на том основании, что, хотя оно менее смертельно по сравнению с другими перечисленными заболеваниями, это все же неизвестное ранее заболевание. Не противоречит конституции и поправка к HoS, целью которой была заявлена правовая определенность, но вышло что-то совсем другое. Поправка таким образом расширила полномочия ведомств на время будущих чрезвычайных ситуаций, что наряду с собой парламент также перевел на второй план урегулирования кризиса и правительство. Этого ли хотел и добивался парламент? Не знаю. Но это безусловно отдаление на несколько больших шагов от того государственного порядка, который я хочу видеть в Эстонии. В любой экстренной ситуации для демократии важно, чтобы в принятии решений участвовал тот уровень, который несет политическую ответственность за участь нашего государства. Так в процессе может участвовать народ», - пояснила президент.