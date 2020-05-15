Граница, Икла. ФОТО: Mailiis Ollino

C 00:00 с четверга на пятницу по местному времени граждане и постоянные жители Латвии, Литвы и Эстонии могут свободно перемещаться между тремя странами.

На границах с внешним миром сохраняются ограничения. Англоязычные СМИ назвали образовавшееся общее пространство "балтийским пузырем".

Прибывшим в страны Балтии из других государств по-прежнему предписывается соблюдать 14-дневный карантин.

Это первый опыт такого рода в Европе с тех пор, как государства начали закрывать свои границы в связи со вспышкой коронавируса.

Представители ЕС призывают и другие страны снимать ограничения, поскольку их воздействие на экономику вызывает растущие опасения.

Страны Балтии - беднейшие в еврозоне. Ожидается, что их ВВП в нынешнем году сократится в среднем на 8%.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в своем заявлении назвал принятое решение "возможностью снова открыть бизнесы и проблеском надежды для людей, что жизнь возвращается в нормальное русло".

Throughout history, Baltic States of Lithuania, Latvia and Estonia have been exposed to a variety of challenges. We will overcome this one as well, thanks to excellent understanding and coordination. #BalticOpening #May15 pic.twitter.com/5wCbcsDr0Y — Saulius Skvernelis (@Skvernelis_S) May 15, 2020

По новым правилам, любой, кто не выезжал за пределы балтийского региона в последние две недели, не инфицирован и не контактировал с лицами, имеющими положительный тест на коронавирус, может свободно путешествовать в пределах трех государств.

Сравнительно малонаселенные страны Балтии пострадали от пандемии меньше, чем некоторые их европейские соседи. По данным Университета Джонса Хопкинса, на них суммарно приходится менее 150 смертей от коронавируса. Национальная статистика показывает незначительное количество вновь заболевших.

Правительства трех стран уже начали смягчать карантинные меры, принятые, чтобы сдержать распространение вируса.

Представитель Еврокомиссии в Литве Арнольдас Пранскявичус написал в своем "Твиттере", что комиссия "приветствует действия государств-членов со схожей эпидемиологической ситуацией, направленные на постепенное открытие границ между ними скоординированным и недискриминационным образом".

Предложение присоединиться к "балтийскому пузырю" получили Финляндия и Польша. Эстония с Финляндией и Литва с Польшей на двусторонней основе уже упростили деловые и образовательные поездки.