Видео ⟩ В День Таллинна на Рейди-теэ открыли фонтаны

На открытии фонтанов мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что Рейди-теэ – не только городская магистраль.

«Вместе с этой улицей мы получили новое городское пространство, и Таллинн стал более открытым морю, - сказал мэр. – Уже сейчас Рейди-теэ стала одним из излюбленных мест отдыха горожан, несмотря на то, что все еще сохраняется режим чрезвычайного положения и теплая погода пока не наступила. Наверняка совсем скоро людей, прогуливающихся по этой улице, станет еще больше».

Фонтаны на Рейди-теэ выполнены в виде низких водных каскадов - через них можно переступать. Они оборудованы цветной подсветкой, что делает их особенно эффектными в вечерних сумерках. В качестве дизайнерского решения были использованы морские формы и разнообразные типы фонтанов.