Галерея ⟩ Ситуация в торговых центрах Тарту: посетители начинают забывать о правиле 2+2

У привыкшего к изоляции человека такие толпы могут вызвать культурный шок и вопрос, как вообще это возможно.

К счастью, нашлись сознательные продавцы, которые пускали покупателей на свою территорию по очереди.

В длинных очередях перед кассой люди также вежливо старались держаться на расстоянии, но соблюдать 2+2 по большей части не получалось. Рестораны в Lõunakeskus переполнены не были.

В торговых центрах в центре Тарту было намного спокойнее.

Соблюдать правило 2+2 в Zeppelin и Tasku вполне возможно. Перед Zeppelin можно припарковаться без проблем, видимо, причина в том, что водный центр Aura закрыт.

Открытый рынок в центре города был полон продавцов и покупателей, а парковка рынка заполнена автомобилями. Такая же ситуация была на рынке и на парковке уже в прошлые выходные.

Эскалаторы в Tartu kaubamaja. ФОТО: Kristjan Teedema

В торговом центре Eeden чрезмерно много людей не было, парковка была полупуста.

В Kaubamaja посетителей хватало, но в пределах разумного. В глаза бросалось то, что даже когда места хватало, людям не приходило в голову, что на эскалаторе разумно держать дистанцию и не вставать на первую же или вторую свободную ступеньку.

Такова ситуация в тартуских торговых центрах между 12 и 14 часами.

С одной стороны, желание сделать покупки понять можно, если подумать о том, что в понедельник многие люди вернутся на свои рабочие места, а дети - в детские учреждения и школы. Может потребоваться новая обувь и одежда.

И все же следует взвесить, когда и как делать покупки, и спросить себя, хотите ли вы, чтобы те ограничения, которые сейчас отменяются, вернулись через некоторое время. По возможности оставаться дома по-прежнему хорошая рекомендация.