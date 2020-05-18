В Эстонии еще одна смерть человека с COVID-19 и десять новых случаев заражения

По данным Регистра народонаселения, два положительных теста было зафиксировано в Харьюмаа (один из них в Таллинне), два — в Пярнумаа, один — на Сааремаа и три — в Ляэнемаа. В случае двух результатов тестов уезд неизвестен.

По состоянию на утро 18 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 43 пациента, четверо из них находятся на искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день из больниц выписано 290 человек, закончен 301 случай болезни.

К настоящему моменту выздоровели 1443 человека. Случаи болезни 938 человек завершены (65,0%). В случае 505 человек (35,0%) с момента получения положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении.

За минувшие сутки в Курессаареской больнице скончалась 79-летняя женщина. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 64 человек.

В Эстонии в общей сложности сделано более 70 000 тестов, из них 17844, т.е. 2,5 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.