Боль Швеции — наша боль

Исчезновение границ в странах Балтии не осталось незамеченным, в том числе нашими соседями в странах Северной Европы. Мы одержали победу над странами Северной Европы, так как отмена границ между ними была более ожидаемой.

Север без границ — это как культура и природа, сплоченность Северных стран и ДНК общества, подтверждение большого доверия. Гордость и дело чести Северных стран.

Первые шаги в вопросе свободного передвижения людей — переезд, учеба, работа — были сделаны уже в 1950-е годы, задолго до создания Шенгенской зоны в Европейском союзе. Благодаря свободному передвижению — обычно — десятки тысяч жителей севера ежедневно пересекают границу, чтобы выйти на работу, что в свою очередь приводит к налоговым поступлениям и способствует развитию стран.

В конце 2015 года, когда Европу настиг миграционный кризис и за год Швеция приняла 160 000 просителей убежища, правительство этой страны по предложению экспертов и Миграционного департамента решила восстановить пограничный контроль на легендарном Эресуннском мосте, которые соединяет Копенгаген и Мальме. Швеция обосновала свое решение серьезной угрозой общественному порядку и внутренней безопасности страны. Но всеобъемлющей причиной было быстрое и относительно свободное передвижение беженцев по Европе в дружелюбную к беженцам Швецию. Введение пограничного контроля было болезненным и исключительным для стран Северной Европы, так как впервые после 1954 года люди, пересекающие Эресунн, должны были предоставлять удостоверяющие личность документы.

И тогда пять лет назад, когда разразился миграционный кризис, Швеция оказалась в центре внимания международной прессы и отвечала на вопросы, увеличилась ли преступность из-за мигрантов, как страна справляется с таким количеством просителей убежища и интеграцией беженцев. Тогда Швеция отстаивала свои интересы и ценности. Но после кризиса увеличилась поддержка популистских Шведских демократов, что привело к раздроблению политического ландшафта и формированию после выборов 2018 года очень сложного правительственного союза.

Стратегия дает пищу для размышлений

Однако коронакризис намного мощнее миграционного — COVID-19 убивает людей и он настолько опасен, что страны закрылись на замки. Но не Швеция, а ее самые близкие и самые важные друзья. Таким образом, отличающаяся от других стран стратегия дает пищу для размышлений.

Избранный Швецией путь в своей риторике не многим отличается от остального мира, борющегося с вирусом, за исключением слов «стадный иммунитет» и «доверие».