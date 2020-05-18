Предприятия задолжали государству 42 миллиона налогов на рабочую силу

Поскольку сегодня чрезвычайное положение завершилось, начали тикать и проценты по неуплаченным налогам. По данным Налогово-таможенного департамента, проблемы с уплатой налогов есть у 11 000 с лишним предприятий, однако долги не рассрочены у целых 8000 фирм. С момента завершения чрезвычайного положения до конца следующего года государство будет взимать проценты по долгам в размере 0,03% в день.

За апрель декларацию по налогу на рабочую силу подали около 87 600 предприятий, которые должны уплатить государству в общей сложности налогов на 460 миллионов евро, из них на данный момент не уплачено около 42 миллионов евро.

За апрель подали декларацию о доходах и социальном налоге на 4600 предприятий меньше, чем месяцем ранее. Среди них 99 крупных налогоплательщиков, которые уплатили за март налогов на рабочую силу на 10 000 евро больше, сказала главный специалист отдела стратегического анализа Налогово-таможенного департамента Имби Каунисмаа на пресс-брифинге в понедельник.

Уплата налогов на рабочую силу по сравнению с мартом существенно не уменьшилась. По сравнению с предшествующим месяцем было уплачено на 5 миллионов евро меньше, однако по сравнению с прошлым апрелем налогов поступило на 63 миллиона меньше.

Гендиректор департамента Вальдур Лайд отметил на брифинге, что предприниматели должны подавать декларацию вовремя и тогда, когда у них есть сложности с уплатой. «В противном случае невозможно рассрочить уплату налоговой задолженности, ходатайствовать при этом о льготе по процентам вплоть до 100% и получить свою долю государственной помощи», - сказал он.

Лайд сказал, что заявление о рассрочке следует сделать при первой возможности, поскольку их рассмотрение требует времени. «В связи с завершением чрезвычайного положения законодательство обязывает нас начать взимать процент с не рассроченной задолженности по налогам и востребовать долг», - добавил он.

Проблемные сектора

Больше всего проблем с долгами по налогам в обрабатывающем секторе, всего на сумму свыше 9 миллионов евро. В сфере информации и связи задолженности по налогам достигают 4,4 млн евро, а в сфере администрирования и вспомогательных услуг – 4,1 млн евро.

Больше всего, т.е. 56%, налогов на рабочую силу не задекларировано у предприятий гостиничного сектора и общественного питания. За ними следует сфера администрирования и вспомогательных услуг, где не поступил 21% налогов на рабочую силу, и сельское хозяйство, где не уплачено 14% налогов. По уездам больше всего доля неуплаченных налогов в Вырумаа, Йыгевамаа, Сааремаа и Ляэнемаа: у всех по 10%.