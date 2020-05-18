Ограничения на иностранную рабочую силу в Эстонии продолжатся и после завершения чрезвычайного положения

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел, отметив, что целью сохранения ограничений является уменьшить возможности распространения вируса.

Согласно поправкам к Закону об иностранцах, работодатели в аграрном секторе могут использовать до 31 июля услуги тех иностранных работников, которые законно находились на территории Эстонии по состоянию на 17 марта и срок регистрации краткосрочной работы которых истек или истекает в ближайшее время.

На данный момент граждане третьих стран, пребывающие за рубежом и желающие приехать в Эстонию на работу, этого сделать не имеют права.

«Коронавирус в мире никуда не пропал и в нынешней ситуации осторожность крайне необходима. Для того, чтобы снизить опасность возникновения новой волны вируса, мы посчитали разумным сохранить ограничения на передвижение иностранной рабочей силы. Смягчение или наоборот, ужесточение этих ограничений зависит от текущей ситуации и оценки ученых положения с распространением вируса», - отметил министр внутренних дел Март Хельме в пресс-релизе, переданном BNS.

«У нас в Эстонии большое количество безработных и в ближайшее время их число, скорее всего, вырастет еще больше. Обязанность государства в нынешнее сложное время быть опорой жителям Эстонии, создать им возможности занять свободные рабочие места», - подчеркнул Хельме.