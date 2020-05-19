Вопрос читателя: школа намерена собрать на экзамене десятки человек, это законно?

Ученица Таллиннской Кесклиннаской Русской гимназии сообщила Rus.Postimees, что о проведении школьного выпускного экзамена в июне им сообщили за месяц. По ее словам, проведение экзамена означает, что все ученики должны прийти в школу одновременно, а это примерно 70 человек в одном месте. «Это полностью нарушит правило 2+2», – отметила она.

«Никаких дополнительных консультаций и уроков с момента карантина не проводилось, следовательно ученики не получили должного объяснения материла. Также весь учебный год консультации по подготовке либо отменялись, либо на них давался уже давно пройденный материал», – рассказала читательница.

Читательница интересуется, правомерно ли сообщать такую информацию за месяц, и почему школа созывает такое большое количество людей в одно место, пренебрегая, по ее словам, законами Эстонской республики?

По словам специалиста по коммуникациям Министерства образования и науки Лийсы Тагель, организация школьного экзамена, его содержание и порядок оценивания устанавливает школа. «Разумеется, при подготовке экзамена следует считаться со спецификой организации учебной работы и возможностями учеников, если школьный экзамен хотят провести в этом году. За разрешением ситуации следует обращаться прежде всего к самой школе. Министерство образования и науки может при необходимости проконсультировать школу, как разумнее поступить. Однако окончательное решение – за школой», – подчеркнула Тагель.

Как отметила Тагель, поскольку с 15 мая разрешено частичное контактное обучение, это дает возможность организовать сдающим экзамен ученикам при необходимости консультации в виде контактных уроков.

«Согласно действующим сейчас правилам, в учебной группе может быть до десяти человек. Учебную работу организуют, по возможности, рассредоточенно, следуя правилу о двухметровой дистанции между людьми. На экзаменах, госэкзаменах и квалификационных экзаменах группа может быть больше в случае, если помещение позволяет держать по крайней мере двухметровую дистанцию между людьми. В таком случае экзамен, на котором присутствует 70 человек, можно организовать, например, рассредоточив учеников по разным помещениям или в зале, в котором достаточно места», – заключила специалист по коммуникациям Министерства образования и науки.

Rus.Postimees обратился за комментариями к школе, однако к моменту публикации статьи ответа на запрос так и не получил.