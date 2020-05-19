Галерея ⟩ Смотрите, что происходит в Таллиннском зоопарке в первые дни после открытия

С сегодняшнего дня Таллиннский зоопарк вновь открыт для посетителей, но частично.
Начиная со вторника, 19 мая, для любителей животных открыта внешняя территория зоопарка, кафе и фирменный магазин. Тропический дом и Дом толстокожих можно будет посещать со 2 июня. Детский зоопарк поначалу будет закрыт, и традиционное мероприятие в День защиты детей в этом году в зоопарке не состоится.
Два месяца зоопарк не принимал гостей, поэтому животные привыкли к более редким встречам с небольшим количеством людей. Поэтому посетители зоопарка могли бы предоставить животным возможность потихоньку свыкнуться с присутствием людей. За последние недели в зоопарке появились новые жители, в том числе верблюжонок, телята милу, макаки и козлята. Посетителей ждет также носорог Кибета, который осенью переезжает в Великобританию.
Зоопарк соблюдает рекомендации Департамента здоровья и управы Таллинна, на территории следует соблюдать правило 2+2 и заботиться о чистоте рук. Для защиты как посетителей, так и обитателей в зоопарке действуют дополнительные правила безопасности. Руки можно дезинфицировать как на входе, так и возле туалетов, обслуживающий персонал носит маски или визиры, а контактные поверхности регулярно дезинфицируются. Поскольку мини-тележки сейчас не используются, при посещении зоопарка родителей малышей просят взять с собой свои транспортные средства. Также стоит иметь в виду, что дети ростом выше 115 см не допускаются в зоопарк со своими самокатами и велосипедами.