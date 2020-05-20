Рейтинги: поддержка Партии реформ упала ниже 30% впервые с марта 2019 года

Партия реформ по-прежнему лидирует в рейтинге. И если совсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, то в условиях чрезвычайного положения отрыв быстро начал сокращаться. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно опросам, проведенным в период с 21 апреля по 18 мая, за реформистов сейчас готовы проголосовать 29,9% избирателей.
На второй строчке расположилась Центристская партия (25,4%).
Консервативную народную партию поддерживают 18,2%. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 8,3 процента респондентов. За ней расположилась "Ээсти 200" (7,9%). "Отечество" поддерживает 5,1% респондентов, что является самым низким уровнем для отечественников с начала прошлого года. Зеленых поддерживают 2,35 опрошенных.
Правящую коалицию поддерживает 48,7 процента, а оппозицию 38,2% опрошенных.
В рамках исследований был опрошен 4000 человек в возрасте от 18 лет.