На рынке лизинговых услуг появится новый игрок

Банк решил выйти на рынок лизинга, поскольку в непростых экономических условиях покупка автомобиля с помощью кредита является более непрактичным и рискованным шагом. В случае лизинга собственником является банк, который дает автомобиль в аренду.

«Мы выходим на рынок лизинга в непростое время, когда мировая автопромышленность находится в упадке, а клиенты опасаются заключать крупные сделки», - сообщил руководитель направления корпоративного банкинга Bigbank Инго Пыдер.

«Чрезвычайное положение и опасения в связи с началом кризиса обернулись для автолизинга практически нулевыми оборотами. Лизинговые договора, что заключаются в настоящее время — это договоренности достигнутые несколькими месяцами ранее. В то же время вскоре рынок начнет оживать, экономика приспособится, а спрос возрастет, потому что люди, нуждающиеся в машине, не станут откладывать покупку. Мы будем находится на той же стартовой точке, что и конкуренты», - сказал он.

По словам Пыдера, услуги финансирования никуда не исчезнут даже в сложные времена. Также можно ожидать существенный рост льготных предложений со стороны продавцов автомобилей.

«Если говорить о Европе, то в связи с остановкой заводов немецкие автопроизводители понесли серьезный урон. Они начинают потихоньку восстанавливать свою работу, - сказал Пыдер. – Какое-то время люди не покупали машины, поэтому у производителей на складах образовались большие запасы автомобилей, которые поступят в продажу на льготных условиях. Для поддержки собственных автоконцернов властями разрабатываются инструменты финансовой поддержки, что еще больше способствует появлению на рынке автомобилей, предлагаемых по сниженным ценам. Так было и в период предыдущего кризиса».