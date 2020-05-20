Украина частично открывает границы

"Проектом предполагается возобновить движение в 66 пунктах пропуска на границе с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта возобновит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой. Остаются временно зарытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь из-за эпидемической ситуации", - сообщил главы МВД Украины Арсен Аваков.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с 22 мая может заработать международное железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение.

Глава украинского правительства также назвал сроки возобновления межобластных перевозок. По его словам, это будет в начале июня.