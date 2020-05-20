Графики ⟩ Почему цены на топливо в Эстонии упали меньше, чем в соседних странах?

Моторное топливо очень важно в нашей повседневной жизни. Транспортировка людей и товаров, многие отрасли промышленности, сельское хозяйство и энергетический сектор - для всего этого моторное топливо является важным ресурсом. Таким образом, цена на топливо напрямую влияет на эти сектора и домохозяйства. Это косвенно влияет на все сектора экономики, в которых потребляются продукты и услуги этих секторов. Одним словом, это почти вся экономика. Основными видами моторного топлива являются дизельное топливо и бензин. Дизель потребляется больше компаниями и находится на подъеме. Бензин в основном потребляется домохозяйствами и долгое время был в тренде на снижение, пишет Postimees.

От чего зависит, сколько мы платим за топливо как потребители? Фиксированные компоненты в основном связаны с государством. Цена на топливо включает акцизный сбор, уплачиваемый при потреблении товаров, вредных для окружающей среды или здоровья. С начала мая государство снизило акциз на дизельное топливо на четверть, что, как ожидается, снизит его розничную цену примерно на 14 центов за литр. К цене добавляется налог с оборота и плата за поддержание минимального запаса топлива, требуемого государством. Государство также предъявляет другие требования к топливу (например, процент биотоплива), которые влияют на цену топлива.

Также есть два компонента цены, размер которых зависит от рынка топлива и продавцов топлива. Цена закупки топлива, которая, в свою очередь, связана с ценой нефти на мировом рынке, полностью зависит от рыночной ситуации. Продавец топлива может влиять на это только тем, что он выбирает подходящий момент для закупки топлива, например, путем предварительного накопления топлива или торговли различными финансовыми инструментами. Наименее прозрачным компонентом цены на топливо для потребителя является размер прибыли продавца топлива, который зависит главным образом от функционирования конкуренции.

В начале года на цену на нефть мирового рынка повлияло несколько факторов, которые привели к падению цен. В первом квартале года цены на нефть упали на 25 процентов по сравнению с декабрем предыдущего года. Вместе с ценами на нефть начали падать и видимые конечному потребителю цены на заправках.

В 2019 году цены на топливо в Эстонии без учета налогов были такими же, как в Латвии и Литве, и сопоставимы со средним значением по Европейскому союзу.