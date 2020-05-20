Графики ⟩ Почему цены на топливо в Эстонии упали меньше, чем в соседних странах?

Цены на моторное топливо все время находились под пристальным вниманием общественности. В последние месяцы на мировом рынке и автозаправочных станциях цены колебались, поэтому СМИ обсуждали, почему цены на топливо в Эстонии упали меньше. В этом же ключе рассматривались запасы, приобретенные продавцами топлива, которые постепенно доходят до потребителя, пишет аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Мерлийн Лаос.
Моторное топливо очень важно в нашей повседневной жизни. Транспортировка людей и товаров, многие отрасли промышленности, сельское хозяйство и энергетический сектор - для всего этого моторное топливо является важным ресурсом. Таким образом, цена на топливо напрямую влияет на эти сектора и домохозяйства. Это косвенно влияет на все сектора экономики, в которых потребляются продукты и услуги этих секторов. Одним словом, это почти вся экономика. Основными видами моторного топлива являются дизельное топливо и бензин. Дизель потребляется больше компаниями и находится на подъеме. Бензин в основном потребляется домохозяйствами и долгое время был в тренде на снижение, пишет Postimees.
От чего зависит, сколько мы платим за топливо как потребители? Фиксированные компоненты в основном связаны с государством. Цена на топливо включает акцизный сбор, уплачиваемый при потреблении товаров, вредных для окружающей среды или здоровья. С начала мая государство снизило акциз на дизельное топливо на четверть, что, как ожидается, снизит его розничную цену примерно на 14 центов за литр. К цене добавляется налог с оборота и плата за поддержание минимального запаса топлива, требуемого государством. Государство также предъявляет другие требования к топливу (например, процент биотоплива), которые влияют на цену топлива.
Также есть два компонента цены, размер которых зависит от рынка топлива и продавцов топлива. Цена закупки топлива, которая, в свою очередь, связана с ценой нефти на мировом рынке, полностью зависит от рыночной ситуации. Продавец топлива может влиять на это только тем, что он выбирает подходящий момент для закупки топлива, например, путем предварительного накопления топлива или торговли различными финансовыми инструментами. Наименее прозрачным компонентом цены на топливо для потребителя является размер прибыли продавца топлива, который зависит главным образом от функционирования конкуренции.
В начале года на цену на нефть мирового рынка повлияло несколько факторов, которые привели к падению цен. В первом квартале года цены на нефть упали на 25 процентов по сравнению с декабрем предыдущего года. Вместе с ценами на нефть начали падать и видимые конечному потребителю цены на заправках.
В 2019 году цены на топливо в Эстонии без учета налогов были такими же, как в Латвии и Литве, и сопоставимы со средним значением по Европейскому союзу.
С конца прошлого года разница в ценах увеличилась, и в этом году наша маржа также выше, чем в среднем по ЕС. В первом квартале 2020 года разница в стоимости 95-го бензина с Латвией и Литвой составляла 3 цента, а дизельного топлива - 6,4 цента, а в апреле продолжила расти. Разница в цене на дизельное топливо без налогов объясняется долей биотоплива, составляющей 3-4 цента за литр, то есть топливо в Эстонии дороже, чем в декабре прошлого года по сравнению с Латвией или Литвой из-за разного применения требований к биотопливу. Поэтому, если маржи были на одном уровне, разница не должна быть намного выше. Таким образом, реакция на падение цен на нефть на мировом рынке на автозаправочных станциях в Эстонии была несколько меньше, чем у южных соседей. В дополнение к различным применениям требований к биотопливу можно также предположить влияние запасов, приобретаемых продавцами топлива.
В конце рисунков видно более значительное падение цен, чем обычно. Если цена дизельного топлива на автозаправочных станциях упала на 20 центов, то без снижения акцизного сбора падение цены должно составить всего 5,5 цента. Согласно Bulletin, падение цены на 20 центов в начале мая было рассчитано как падение цены на дизельное топливо без учета налогов.
В Эстонии нет законодательного ограничения на заготовку акцизных товаров (за исключением трехмесячного ограничения на сигареты), которое применяется рядом других стран. Таким образом, предприятия могут заранее запастись этими продуктами на следующий период, если сочтут это целесообразным. Обычно это делается, когда увеличивается ставка акцизного налога или применяется какое-то другое ограничение, например, требование биодобавки к топливу. Таким образом, декларируется и уплачивается меньше акцизных сборов за товары, чем следовало бы платить после вступления изменения в силу.
После уплаты акциза товар можно потреблять, однако, когда речь идет о заготовке, он стоит на складах. Таким образом, его можно продать с более высокой доходностью в период повышения акциза. Противоположным образом продавцы ведут тогда, когда известно об изменении в законе, уменьшающем цену продукта. Тогда затраты также оптимизируются, но таким образом, что все имеющиеся запасы продаются до изменения.
Продавцы топлива, как правило, начинают запасаться за месяц до изменения регуляции, а величина запасов зависит от ожидающихся изменений в законе и свободного ресурса. У складирования топлива есть своя цена, и она должен быть меньше, чем доход, который получают от продажи с более низким акцизом или неисполнения другой регуляции.
На рисунках 3 и 4 можно увидеть декларирование на бензин и дизельное топливо в последние годы и запасы, сделанные до внесения поправок в закон. Объем запаса указан цифрами в соответствующей строке года в миллионах литров. Мы знаем размер этого запаса, сравнивая заявленное количество топлива с тем, которое обычно декларируется. Например, обычно в месяц декларируется 65 миллионов литров дизельного топлива. Если заявлено 175 миллионов литров, как это произошло в конце 2019 года, предполагается, что запас составляет 110 миллионов литров. На рисунке также показаны другие примеры. В 2019 году оба вида топлива запасали в марте, а в конце 2017 года делали запасы бензина.
На рисунке также можно увидеть, что после того, как запасы были сделаны, декларирование топлива в следующие месяца значительно уменьшилось.
Как правило, топливо, хранящееся в течение одного месяца, будет продано в течение следующих двух месяцев. Причина этого в том, что все участники рынка не делают запасов.
Последний крупный запас был сделан в конце прошлого года, когда приобрели как дизельное топливо, так и бензин. Всего было закуплено два месяца нормальной поставки дизельного топлива и месячный запас бензина. Было две причины того, что сделали этот запас, ни одна из них не была поднятием акциза.
Во-первых, в декабре прекратило деятельность и продало свое топливо крупное предприятие. Второй и наиболее важной причиной было обязательство добавить биотопливо, которое вытекает из двух директив Европейского союза: Директивы о возобновляемой энергии и Директивы о качестве топлива.
Декларирование основных видов топлива в первом квартале этого года было скромным по нескольким причинам. Во-первых, как указано, были реализованы сделанные запасы. Во-вторых, цены на нефть на мировом рынке сильно колебались. В-третьих, с 12 марта началось чрезвычайное положение, которое серьезно ограничило деятельность как частных лиц, так и предприятий.
На рисунках 5 и 6 показана продажа топлива конечным потребителям, по данным Налогово-таможенного департамента, и декларирование топлива. Разница между ними заключается главным образом в реализации запасов топлива. В случае с дизельным топливом видно, что декларирование было очень низким в первые месяцы года. С марта декларировать стали больше, но еще в апреле была разница между продажами и декларациями, что означает, что реализовывались запасы топлива. Если мы добавим к задекларированному в текущем году топливу оцененный в прошлом году запас топливо (графа kokku), то получаем небольшое различие, примерно 13 миллионов литров. По-видимому, это нереализованный запас топлива. Когда он будет реализован, точно оценить сложно, так как это зависит от предприятий, но это не должно сказываться на картине дольше, чем в ближайшие два месяца. Декларирование бензина возобновились к концу апреля, и запасы больше не оказывают влияния.
В целом, более медленная реакция эстонских автосервисов на падение цен на мировом рынке могла быть вызвана как более дорогими закупочными ценами, так и сделанными ранее более дорогими запасами топлива. В значительной степени эффект от этого запаса, вероятно, к настоящему времени прошел.