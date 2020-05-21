Старейшина Ласнамяэ ответит на вопросы жителей по телефону

Сегодня, 21 мая жители Ласнамяэ вновь могут обратиться к старейшине района Владимиру Свету по телефону.
Предложенная альтернатива личным встречам была хорошо принята жителями Ласнамяэ, и желающих пообщаться со старейшиной района по телефону было много. «Жители задают разные вопросы, много говорят о коронавирусе и сопутствующих ограничениях. Звонящие также интересуются, например, обрезкой и уходом за городскими деревьями, установкой парковых скамеек и развитием велосипедных дорожек», - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.
«Считаем важным, чтобы даже без прямого контакта люди имели возможность обратиться к нам со своими вопросами или проблемами. Многие делают это по электронной почте или в социальных сетях, но есть немало и тех, кто не может пользоваться этими каналами связи, не умеют или не привыкли к ним. Есть и такие темы, на которые человеку эмоционально легче говорить, чем писать. Поэтому в ближайший месяц постараюсь принять жителей района по телефону», - сказал Владимир Свет.
По четвергам с 13 до 14 часов старейшина района Владимир Свет будет отвечать на звонки жителей по телефону 645 7780. Предварительной регистрации не требуется.
Также задать свой вопрос можно написав на электронную почту управы Ласнамяэ lasnamae@tallinnlv.ee, позвонив на инфономер 6457700 или отправив сообщение на странице управы в Фейсбуке https://m.facebook.com/lasnamae.ru/.