Старейшина Ласнамяэ ответит на вопросы жителей по телефону

Предложенная альтернатива личным встречам была хорошо принята жителями Ласнамяэ, и желающих пообщаться со старейшиной района по телефону было много. «Жители задают разные вопросы, много говорят о коронавирусе и сопутствующих ограничениях. Звонящие также интересуются, например, обрезкой и уходом за городскими деревьями, установкой парковых скамеек и развитием велосипедных дорожек», - сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

«Считаем важным, чтобы даже без прямого контакта люди имели возможность обратиться к нам со своими вопросами или проблемами. Многие делают это по электронной почте или в социальных сетях, но есть немало и тех, кто не может пользоваться этими каналами связи, не умеют или не привыкли к ним. Есть и такие темы, на которые человеку эмоционально легче говорить, чем писать. Поэтому в ближайший месяц постараюсь принять жителей района по телефону», - сказал Владимир Свет.