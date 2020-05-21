ЧМ по плаванию на короткой воде из-за коронавируса перенесли на 2021 год

Изначально планировалось, что турнир пройдет в столице ОАЭ Абу-Даби с 15 по 20 декабря. Новые даты мероприятия — 13-18 декабря 2021 года.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всем мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 329 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 2 млн.