Новая галерея ⟩ Вчера в ресторанах Burger King совершали один заказ в минуту

Вчера в павильоне ожидания Балтийского вокзала и в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste открылись первые в Эстонии рестораны Burger King. Интерес к глобальной сети гамбургерных, несмотря на отмену масштабного мероприятия по открытию, оказался большим – в день открытия в каждом ресторане с учетом заказов через приложения Wolt и Bolt совершалось в среднем 67 заказов в час, то есть более одного в минуту.
Помимо заказов, сделанных на месте, большая нагрузка, согласно веянию времени, легла на плечи курьеров и приложений по доставке, которые из-за огромного спроса на гамбургеры в какой-то момент не смогли выполнить все заказы и были вынуждены временно приостановить услугу.
«Приложения по доставке работали вчера с серьезной нагрузкой и для того, чтобы кухни смогли справиться с характерным для первого дня наплывом заказов, пришлось временно закрыть возможность заказов через приложения. Эта услуга восстановится уже скоро и в ближайшие дни мы снова сможем выполнять заказы по доставке на дом, чтобы радовать любителей гамбургеров и дистанционно», - сказала руководитель береговой торговли Tallink Grupp и руководитель проекта по импорту франшизы Burger King Катре Кываск.
«Мы благодарны всем любителям гамбургеров за понимание ситуации и благожелательное отношение и поведение. Во всех ресторанах строго соблюдались требования дистанции, выполнялись просьбы дезинфицировать руки и придерживались правила 2+2. Приятно видеть, что все вместе мы можем с ответственностью и дружелюбием совершать такие большие дела, как импорт глобальных брендов в кризисное время», - отметила Кываск.