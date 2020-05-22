Представившийся военнослужащим США мошенник выманил у 37-летней жительницы Эстонии 7700 евро

Выдававший себя в социальных сетях за американского военнослужащего мошенник выманил у живущей в волости Сааремаа 37-летней женщины примерно 7700 евро.
В четверг, 21 мая, было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество", передает rus.err.ee со ссылкой на Ляэнескую префектуру.
Мошенник, личность которого пока не установлена, в социальных сетях представился военнослужащим США, вошел в доверие к жительнице Сааремаа и убедил ее перечислить на зарубежные счета деньги.
С января по апрель женщина перечислила примерно 7700 евро.