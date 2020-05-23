Жительница Эстонии, потерявшая по вине пьяного водителя мать, сестру и племянницу: мне не нужно его раскаяние

«Я согласна с прокурором, что это правильно. Мы все согласны», - сказала Saarte Hääl Мерли Мяннасалу.

Мерли 11 января на своей машине Volvo ехала по шоссе Курессааре-Куйвасту и собиралась повернуть с главной дороги в сторону Каали. На часах было 14.47, когда Рейнарт на Audi пошел на обгон и врезался в них. Мать Мерли Эве, сестра Кати и племянница Элли скончались на месте.

Всего за несколько минут до этого автомобиль Рейнарта пролетел мимо полицейского радара со скоростью 138 км/ч.

Кровавые гонки

Скрываться от полицейского патруля в нетрезвом виде на скорости до 200 км/ч было привычным для Рейнарта. За это он уже два раза представал перед судом — в 2012 и 2017 годах.

Вчера прокуратура сообщила, что 34-летний Рейнарт вновь предстанет перед судом и на этот раз его обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах. По словам прокурора Райнера Амура, Рейнарт знал, что находится в состоянии сильного опьянения, но намеренно превысил максимально допустимую скорость и переместился на встречную полосу там, где объезд запрещен. «Он должен был понимать, что безопасный проезд зависит не от него, а от случая, но пренебрег этим, - объяснил свое решение прокурор Амур. - Такое поведение серьезным образом угрожает другим участникам дорожного поведения, это крайне опасно».

«Он должен был понимать, что безопасный проезд зависит не от него, а от случая, но пренебрег этим».

Сожалеет ли Андрес Рейнарт и как-либо объясняет свое поведение? Прокуратура на это не ответила, поскольку для этого надо было бы раскрыть собранные в ходе уголовного производства доказательства.

Жители родного города Рейнарта слышали, что когда он вышел из комы после аварии, он сказал: «Наказание будет справедливым».

Мерли Мяннасалу сказала по телефону, что не слышала о раскаянии со стороны Рейнарта. «Честно говорю, я этого и не хочу слышать, - говорит она. - Хочу, чтобы все люди знали, что они творят, когда садятся за руль пьяными. Чтобы они ради Бога этого не делали!»

Мерли признается, что ей до сих пор тяжело и, что бы не говорили об январской трагедии, хочет она или нет, но она начинает плакать.

«Я не представляю, как это пережить. Это не преодолеть», - говорит она.

Здоровье неважное

Мерли не смогла пока вернуться на работу, хотя работодатель Тыну Пост неоднократно заверяет, что весь коллектив ждет ее назад. «Но сначала надо привести в порядок здоровье, чтобы можно было вновь жить обычной жизнью».

На следующей неделе станет известно, как надо лечить травмированную в аварии ногу. Мерли может передвигаться на двух ногах, но не быстро, поскольку травмированная нога все-таки болит. После МРТ-исследования станет понятно, достаточно ли восстановительного лечения или понадобиться хирургическое вмешательство.

МРТ собирались сделать еще в марте, но планы спутал коронавирус, из-за которого были отменены все плановые процедуры.

Андрес Рейнарт будет за решеткой ждать судебного заседания. В последний раз суд продлил его арест на два месяца 30 марта. Предварительное слушание состоится 2 июня в 13 часов.