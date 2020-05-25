В Силламяэ хотят построить по стандартам UEFA самый большой стадион Ида-Вирумаа

“Прежде чем публиковать условия проектирования, мы спросили мнения у футбольного и у легкоатлетического союза, - рассказал вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов. - Мы в управе не специалисты по спорту, мы должны ориентироваться на мнения тех людей, для кого мы это делаем. Это спорткомплекс “Калев” и вот эти профильные спортивные союзы. Через них всё согласовывается, они могут оказать нам техническую помощь и финансовую - если повезет”.

“Есть смысл строить именно такой стадион, на котором можно проводить соревнования более высокого ранга”, - добавил он.

Ближайший к Ида-Вирумаа стадион, подходящий под все требования UEFA, находится в Раквере. В стадион такого уровня планируется также превратить нарвский стадион “Кренгольм”, но пока неясно, когда это станет возможным. Впрочем, реконструкция силламяэского стадиона также находится на самой ранней стадии. По словам инженера строительного надзора горуправы Ирины Ульяновой, впереди еще конкурс на проектирование и само проектирование, затем поиск подрядчика для строительства, поэтому пока нельзя сказать даже примерно, когда начнутся строительные работы.

Согласно пожеланиям Эстонского союза легкой атлетики, на обновленном стадионе Силламяэ предполагаются беговые дорожки, зоны для метания ядра, толкания диска, для прыжков в высоту, прыжков с шестом и тройного прыжка. Но во время сбора предложений и замечаний этот набор элементов может еще измениться.

Футбольное поле должно быть травяным, со встроенной системой полива. Трибуны, как планируется, смогут вмещать до 1500 зрителей. На других стадионах Ида-Вирумаа трибуны сборные из металлических конструкций (что не соответствует требованиям для крупных соревнований) и меньшей вместимости.

“Сейчас трудно говорить, каким будет проект, но мысль такая - построить настоящие, постоянные трибуны, а под ними устроить подтрибунные помещения - раздевалки, туалеты, помещения для хранения инвентаря и для посетителей”, - рассказала Ирина Ульянова.

Расположенное рядом со стадионом футбольное поле с искусственным газоном в этот проект не входит. Перестроить планируется только основной стадион.