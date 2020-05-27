Опрос ⟩ На зарплаты половины опрошенных жителей Эстонии коронакризис пока не повлиял

Опрос показал, что значительная часть компаний продолжает работать полностью (18%), и еще больше работают частично (26%). Работа удаленно становится возможной благодаря характеру работы и культуре компании. Но для 38% опрошенных дистанционная работа невозможна, в основном из-за специфики области (торговля, услуги и производство) или характера работы.

Стало известно, как рабочее время и роли изменились. Оказалось, что 61% людей остались на той же работе после вирусного кризиса, но 13%, к сожалению, потеряли свои рабочие места. Снижение рабочей нагрузки наблюдается у 11%, а увеличение у 5%.

Заработная плата осталась неизменной для 53% людей, и большинство из них, работают в государственном секторе, образовании, и заметная часть в сфере производства. Заработная плата снизилась (у 21%) в основном в торговле, гостиницах / туризме и обрабатывающей промышленности. Предполагалось, что сокращение заработной платы заставит людей сразу же подумать о смене работы, опрос подтвердил, что 26% людей оглядываются вокруг из-за сокращения заработной платы.

17% респондентов подали заявки на должность ниже своей обычной должности, потому что они не нашли подходящих предложений или конкуренция на должность нынешнего уровня была слишком высокой. Тем не менее, 73% сказали, что они все еще подают заявки, не занижая планки.

«Мы наблюдаем резкое увеличение трафика на CV.ee, и этот рост определенно продолжится в ближайшие месяцы. Работодатели вновь сталкиваются с более широким выбором кандидатов, поэтому соискателям, безусловно, стоит стать гибче в выборе работы. Сейчас самое время, чтобы сделать себя заметнее на рынке труда и обновить свое CV, если вы раньше этим пренебрегали!» - посоветовала Марис Вийрем – менеджер по подбору персонала и обслуживанию CV-Online.

Опасения работодателей о том, что люди теперь будут активно подавать заявления, полностью оправданы, так как результаты опроса показывают, что 36% людей в настоящее время не ищут работу, а остальные 64% активно исследуют рынок труда. Каждый девятый ищет должность не ниже своей, 13% ищут работу ниже своей нынешней должности. Среди соискателей 26% ищут профессиональные предложения работы, а 14% ищут самые низкоквалифицированные позиции.

Респонденты отметили, что после кризиса люди стали более осторожными, иногда более нервными. Существует многое, что мы не умеем, и надо быть в состоянии приспосабливаться. Некоторые отметили, что нынешняя организация работы гораздо приятнее благодаря ее гибкости. Людям все еще мало общения, а в случае удалённой работы общение переместилось на экраны.