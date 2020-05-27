В Департаменте здоровья разработали рекомендации на случай осенней вспышки коронавируса

Департамент здоровья разработал рекомендации для правительства на случай второй волны пандемии коронавируса, которая ожидается осенью: ведомство советует запастись средствами индивидуальной защиты, улучшить систему тестирования и мониторинга заражения и увеличить количество медперсонала, передает Rus.ERR.
«Эту проблему предстоит решать годами. Надо больше обучать медсестер, а врачей и медперсонал, которые сейчас не работают по специальности, следует возвращать в здравоохранение. Этот вопрос стоял остро и до кризиса», – напомнил руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай, добавив, что закрывать школы и магазины они не намерены, если будут соблюдаться правила гигиены и социального дистанцирования.
Что касается закрытия государственных границ, то, по словам Мартина Кадая, Департамент здоровья надеется, что Евросоюзе договорятся о едином решении на случай возможной вспышки пандемии: «Если заражение начнет снова распространяться, то должна быть договоренность, закрываем ли мы границы, и если да, то на каких условиях».