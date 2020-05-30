В Харьюмаа загорелся жилой дом: погиб мужчина

В 20.45 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Юлгазе волости Йыэляхтме. Спасатели вынесли из здания мужчину, которого не удалось реанимировать. В доме не было дымового датчика.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, с крыши двухэтажного жилого дома валил черный дым. Спасатели немедленно приступили к дымовому погружению и поиску людей в здании. Наружу из здания вынесли пострадавшего, которого скорая помощь попыталась реанимировать на месте, но безрезультатно. Погибшего мужчину обнаружили в кухне здания, где, по предварительным данным, и вспыхнул пожар.

Причины пожара неизвестны. Подробности установит дальнейшее расследование.