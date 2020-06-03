Фото ⟩ Стильный хутор на острове Кассари томится в ожидании нового хозяина

На участке с частной береговой линией находится каменный дом, баня оригинального вида и небольшой гостевой домик. К великому удовольствию людей, занимающихся водными видами спорта или рыбалкой, рядом с недвижимостью расположены целых два порта. На острове есть постоянные жители, которое готовы к общению не только летом, но и в мрачное зимнее время.

Жилой дом. ФОТО: KV.EE

Объект расположен на огороженном земельном участке площадью около гектара и может стать идеальным летним домом для тех, кто хочет избежать городского шума. Главное здание из природного камня с тростниковой крышей по стилю напоминает английский загородный дом. В отделке использовано много камня и штукатурки. Тяжелые и крепкие потолочные балки и большой камин создают в гостиной уютную атмосферу.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находится полуоткрытая кухня с деревянной мебелью ручной работы, просторная гостиная, ванная, баня и туалет. На втором этаже расположены три спальни и туалет. Самая большая спальня выходит на просторный балкон с прекрасным видом на море.

Вид с балкона. ФОТО: KV.EE

Новый хозяин найдет на участке и хорошую отдельно стоящую баню, и небольшой гостевой дом с террасой и всем необходимым - от мини-кухни до ванной комнаты. Пляж, граничащий с домом, является идеальным местом для романтического пикника и наслаждения видами заката.

Гостевой дом и баня. ФОТО: KV.EE