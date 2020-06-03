Галерея ⟩ Вандалы устроили погром в уличном кафе: за помощь в их поимке обещают деньги

Владелец Театрального кафе Прийт Пыдер сказал, что вчера вечером вандалы распыляли черную аэрозольную краску и двигали мебель относительно скромно, но сегодня вечером они вернулись снова, и граффити стали еще менее приличными. «Сегодня вечером столики в уличном кафе уже утащили в другое место, а стулья были опрокинуты», - сказал он.