Галерея ⟩ Вандалы устроили погром в уличном кафе: за помощь в их поимке обещают деньги

Две последние ночи вандалы орудовали на террасе Театрального кафе Дома музыки и театра в Пайде, где они перевернули и разбросали стулья и столы и нацарапали граффити на каменной террасе, в том числе с неприличными изображениями, пишет Järva Teataja.
Владелец Театрального кафе Прийт Пыдер сказал, что вчера вечером вандалы распыляли черную аэрозольную краску и двигали мебель относительно скромно, но сегодня вечером они вернулись снова, и граффити стали еще менее приличными. «Сегодня вечером столики в уличном кафе уже утащили в другое место, а стулья были опрокинуты», - сказал он.
«Я заплачу 50 евро за сообщение, которое приведет к поимке дебоширов. Может быть, это маленькая сумма, но в нынешние времена она соответствует нашим возможностям», - сказал Пыдер.
«Уже говорил с директором Дома музыки и театра об установлении камер наблюдения. Снаружи здания камеры есть, но, к сожалению, они не захватывают территорию кафе», - добавил Пыдер.