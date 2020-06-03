ВОЗ предостерегла Россию от проведения парада Победы

В России ежедневно регистрируется более 8 тысяч новых случаев коронавируса. Несмотря на это, президент РФ Владимир Путин назначил отмененный 9 мая парад по случаю 75-летия победы над нацистской Германией на 24 июня. В Москве и других городах России по случаю праздника Победы не только маршируют плечом к плечу тысячи солдат. На самый крупный парад на Красной площади с участием танков и ракетной техники обычно собираются сотни тысяч зрителей.

Путин также назначил на 1 июля референдум по внесению поправок в Конституцию РФ. Эти поправки позволят ему оставаться у власти практически неограниченный срок. Мелита Вуйнович отметила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, хотя темпы инфицирования еще остаются на высоком уровне. Она выразила надежду на то, что проведение парадов и референдума не приведет к новой масштабной вспышке коронавируса в России.

В России число инфицированных коронавирусом 3 июня увеличилось еще на 8536 человек и достигло 432 277 человек. Число выздоровевших составило 195 957, а умерших – 5215 человек. В сравнении с другими странами уровень смертности от коронавируса в России очень низкий. Власти объясняют это тем, что людей старше 65 лет, на которых во всем мире приходится наибольшее количество жертв, значительно раньше посадили на карантин.