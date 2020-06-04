Защита сомневается в скорости машины-убийцы и словах свидетелей

Во вторник адвокат Рейнарта (34) Ану Тоомемяги, прежде всего, подала в Курессареском доме правосудия ходатайство об освобождении своего подзащитного из-под стражи и попросила суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде.

Адвокат объяснила, что поскольку Рейнарта за дорожное преступление беспрецедентно судят по статье об умышленном убийстве, это означает, что заседания будут длится долго и, по оценке защитника, ее подзащитный не должен все это время находиться в тюрьме.

«Тут есть о чем подумать, почему нужно освободить», - добавила Тоомемяги.

Представляющий в суде сторону обвинения прокурор Райнер Амур возразил. По его словам, до сих пор суд дважды рассматривал вопрос продления ареста. Как в феврале, так и в апреле санкция была продлена.

«Если его освободить, Андрес Рейнарт может снова начать употреблять алкоголь, и это может привести к новым преступлениям с фатальным исходом», - сказал Амур. По словам адвоката, вопрос начала употребления алкоголя – это гипотетическое утверждение.

«Он был наказан в 2012 году, то есть восемь лет назад», - сказала Тоомемяги, по словам которой, состояние здоровья Рейнарта не позволяет ему ни употреблять алкоголь, ни садиться за руль.

Андрес Рейнарт добавил, что кости рук и ног еще плохо срослись и, конечно, он не планирует ни выпивать, ни садиться за руль.

В состоянии сесть за руль

Райнер Амур сказал, что подсудимый в состоянии двигаться, то есть в состоянии сесть за руль: «Физических препятствий при внешнем осмотре нет», - сказал прокурор и попросил судью Раяра Миллера до принятия решения об освобождении ознакомиться с двумя прежними аналогичными постановлениями суда.

Вчера в постановлении суда Раяр Миллер написал, что основания для ареста не исчерпаны, Рейнар по-прежнему может совершить новые преступления.

Судья отметил, что, учитывая отраженное в обвинительном заключении, обвиняемый склонен к излишнему употреблению алкоголя. Объяснения адвоката о плохом состоянии здоровья не означает, почему к обвиняемому нужно применить более легкую санкцию. В тюрьме он обеспечен медицинской помощью.

Суд согласился с позицией прокурора, согласно которой состояние здоровья позволяет обвиняемому двигаться, покупать и употреблять алкоголь, поэтому, оказавшись на свободе, он может продолжить излишнее употребление алкоголя, а риск совершения новых преступлений высок.

Адвокат Андреса Рейнарта Тоомемяги сказала, что защита не согласна с указанной в обвинительном заключении квалификацией преступления, что позволяет ходатайствовать о возврате обвинительного заключения. Но этого защита все же не попросила: «В конце концов, это риск прокурора, с каким обвинительным заключением он представляет дело в суде».

Судья Раяр Миллер пришел к выводу, что, по оценке суда, заключение отвечает требованиям, и вопрос о квалификации обвинения – это тема дальнейшего обсуждения: «Для того чтобы передать дело в суд прямых исключений нет».