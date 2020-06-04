Защита сомневается в скорости машины-убийцы и словах свидетелей

На предварительном заседании по делу Андреса Рейнарта, отданного под суд за умышленное убийство на дороге, в числе прочего обозначилась и предположительная тактика защиты. Ходатайство адвоката – освободить подсудимого из-под стражи – удовлетворено не было, пишет Saarte Hääl.
Во вторник адвокат Рейнарта (34) Ану Тоомемяги, прежде всего, подала в Курессареском доме правосудия ходатайство об освобождении своего подзащитного из-под стражи и попросила суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде.
Адвокат объяснила, что поскольку Рейнарта за дорожное преступление беспрецедентно судят по статье об умышленном убийстве, это означает, что заседания будут длится долго и, по оценке защитника, ее подзащитный не должен все это время находиться в тюрьме.
«Тут есть о чем подумать, почему нужно освободить», - добавила Тоомемяги.
Представляющий в суде сторону обвинения прокурор Райнер Амур возразил. По его словам, до сих пор суд дважды рассматривал вопрос продления ареста. Как в феврале, так и в апреле санкция была продлена.
«Если его освободить, Андрес Рейнарт может снова начать употреблять алкоголь, и это может привести к новым преступлениям с фатальным исходом», - сказал Амур. По словам адвоката, вопрос начала употребления алкоголя – это гипотетическое утверждение.
«Он был наказан в 2012 году, то есть восемь лет назад», - сказала Тоомемяги, по словам которой, состояние здоровья Рейнарта не позволяет ему ни употреблять алкоголь, ни садиться за руль.
Андрес Рейнарт добавил, что кости рук и ног еще плохо срослись и, конечно, он не планирует ни выпивать, ни садиться за руль.
В состоянии сесть за руль
Райнер Амур сказал, что подсудимый в состоянии двигаться, то есть в состоянии сесть за руль: «Физических препятствий при внешнем осмотре нет», - сказал прокурор и попросил судью Раяра Миллера до принятия решения об освобождении ознакомиться с двумя прежними аналогичными постановлениями суда.
Вчера в постановлении суда Раяр Миллер написал, что основания для ареста не исчерпаны, Рейнар по-прежнему может совершить новые преступления.
Судья отметил, что, учитывая отраженное в обвинительном заключении, обвиняемый склонен к излишнему употреблению алкоголя. Объяснения адвоката о плохом состоянии здоровья не означает, почему к обвиняемому нужно применить более легкую санкцию. В тюрьме он обеспечен медицинской помощью.
Суд согласился с позицией прокурора, согласно которой состояние здоровья позволяет обвиняемому двигаться, покупать и употреблять алкоголь, поэтому, оказавшись на свободе, он может продолжить излишнее употребление алкоголя, а риск совершения новых преступлений высок.
Адвокат Андреса Рейнарта Тоомемяги сказала, что защита не согласна с указанной в обвинительном заключении квалификацией преступления, что позволяет ходатайствовать о возврате обвинительного заключения. Но этого защита все же не попросила: «В конце концов, это риск прокурора, с каким обвинительным заключением он представляет дело в суде».
Судья Раяр Миллер пришел к выводу, что, по оценке суда, заключение отвечает требованиям, и вопрос о квалификации обвинения – это тема дальнейшего обсуждения: «Для того чтобы передать дело в суд прямых исключений нет».
Во время обсуждения доказательной базы выяснилось, что адвокат Рейнарта хочет в качестве доказательства представить суду статистику завершившихся смертью ДТП и назначенных виновным в них наказаний, начиная с 2009 года: «Чтобы при вынесении наказания, суд мог опереться и на нее. Наказание должно быть пропорциональным».
Защита планирует вызвать в суд прежних трех владельцев автомобиля Audi, на котором Рейнарт совершил аварию, которые смогут высказать свою позицию по техническому состоянию автомобиля. Также адвокат ставит под сомнение утверждения о скорости машины во второй половине дня 11 января на трассе от Тахула до перекрестка с улицей Каали.
Мотив – личная неприязнь?
Защита также ставит под сомнение и показания, которые давали о привычке употребления алкоголя Андресом Рейрартом. Поэтому Тоомемяги хочет вызвать в суд знакомых ее подзащитного, которые могут знать о его пристрастиях. Защита подозревает, что показания свидетелей обвинения даны при вызывающих вопросы обстоятельствах, а именно могут быть сопряжены с личной неприязнью.
Суд над Андресом Рейнартом начнется 22 октября в 10.00 и по одному-два в течение 14 дней продлится дня до 14 декабря.
Три человека погибли, когда 11 января женщина-водитель Volvo готовилась свернуть на шоссе Курессааре-Куйвасту с главной дороги по направлению в Каали. Все произошло в 14.47, когда начавший обгон на автомобиле Audi Рейнарт врезался в Volvo. 58-летняя Эве, 27-летняя Кати и девятимесячная дочь Кати Элли погибли на месте.
За несколько минут до этого машина Рейнарта пролетела в Тахула мимо полицейского радара со скоростью 138 километров в час.
Получившая тяжелые травмы Мерли Мянасалу, которая находилась в автомобиле Volvo, раньше сказала Saarte Hääle, то считает обвинение в умышленном убийстве правильным: «Я хочу, чтобы все люди знали, что они делают, когда садятся за руль пьяными. Чтобы они ради бога этого не делали!»