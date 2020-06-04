У работника дома попечения в Вяйке-Маарья выявлен коронавирус, проводится масштабное тестирование

Когда у работника дома попечения возникли симптомы болезни и появился сухой кашель, его отправили сдавать анализы на коронавирус. Результат оказался положительным. Сейчас работник находится дома в карантине.

Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус сказала, что сегодня в доме попечения в Вяйке-Маарья проводится масштабное тестирование: «Берем анализы у всех работников и подопечных. Выясняем близкий контакт заразившегося человека».

Вместе с работниками в этом доме попечения находятся чуть меньше ста человек: «Каждый положительный тест вызывает обеспокоенность, особенно если он связан с домом попечения. Нужно быть готовыми к тому, что больны все. Теперь нужно работать с осторожностью, использовать средства индивидуальной защиты». Самое позднее к завтрашнему утру будут готовые результаты анализов.

В доме попечения в Вяйке-Маарья 65 подопечных, среди них есть те, кого болезнь приковала к постели. Работников более 20.

Входящими в группу риска коронавируса считаются именно люди с хроническими заболеваниями и пожилые.